گمرک موظف به استقرار در دروازه های منطقه آزاد اروند است

به گزارش خبرنگار مهر، فرود عسگری جمعه شب در نشست بررسی مسائل اقتصادی شهرستانهای ویژه آبادان و خرمشهر که با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، استاندار خوزستان و جمعی از مسئولان محلی شهرهای آبادان و خرمشهر در محل سرسرای اجتماعات الغدیر فرمانداری ویژه آبادان برگزار شد، ضمن اشاره به مسائل مطرح شده در حوزه گمرک افزود: اقداماتی را سازمان منطقه آزاد اروند به منظور استقرارگمرک در گیتهای خروجی این منطقه به انجام رسانده که برای شروع به کار گمرک در دروازه ها ما نیز وارد عمل شده ایم.

وی با بیان اینکه گمرک ایران در نظر دارد تا در گیتهای خروجی سازمان منطقه آزاد اروند مستقر شود، اظهار کرد: طبق برنامه موظفیم تا درحوزه منطقه آزاد اروند انجام وظیفه کنیم.

معاون امورگمرکی گمرک جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به اینکه حدود۱۰۰ میلیون دلار برای عرضه به فروشگاه های حاضر در منطقه آزاد ارونددرنظرگرفته ایم، تصریح کرد: طبق توافق با سازمان منطقه آزاد اروند ۴۰۰ میلیون دلار برای عرضه کالاهایی استثنایی در نظرگرفته ایم ضمن اینکه روال خروج کالاها از گمرک طبق روال قبلی انجام می شود.

عسگری با بیان اینکه با توجه به توافقات حاصله با سازمان منطقه آزاد اروند به جمع بندی خوبی رسیده ایم و وارد فاز اجرایی می شویم، گفت: به دلیل آماده نبودن زیرساختها در بندر چوئبده، برای انجام مبادلات تجاری از این بندر نیاز به فراهم سازی برخی امکانات داریم.

وی افزود: خوشبختانه با مذاکرهای که باگمرک استان خوزستان داشتیم، توافقاتی در زمینه فراهم سازی امکانات مورد نیاز صورت گرفت.

عسگری اظهار کرد: در خصوص اروندکنار نیز، این بخش گمرک خوب و مناسبی را به لحاظ فضا، تجهیزات و امکانات ندارد و در زمان حاضر نیز همکاران ما در کانکسی فرسوده مشغول ارائه خدمات هستند. چنانچه مدیران داخلی می توانند تا آماده شدن زیرساختهای این گمرک، ساختمانی را در اختیار ما قرار دهند می توانیم کار را آغاز و در غیر این صورت بایستی صبرکنند.