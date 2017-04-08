زنگ ضیافت پنالتی ها به یاد شهدای ورزشکار هندیجان نواخته شد

رئیس هیئت فوتبال هندیجان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این این خبر اظهار کرد: به مناسبت گرامیداشت سالروز شهدای ۱۸ فروردین هندیجان روز ایثار مقاومت مردم هندیجان، مسابقه ضربات پنالتی عصر روز جمعه ۱۸ فروردین ماه جاری برگزار شد

حسن رحمانی با اشاره به برنامه‌های گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای ورزشکار بمباران هوایی هندیجان در سال ۶۷ گفت: غبارروبی و عطرافشانی مزار دو شهید «محمدرضا بهبهانی» و «حمداله گندمگار» و دیگر شهدای بمباران هوایی هندیجان که به درجه رفیع شهادت نائل آمدند با حضور ورزشکاران و پیشکسوتان فوتبال برگزار شد.

وی در خصوص برگزاری مسابقه ضربه پنالتی بیان کرد: این مسابقه با شرکت پیشکسوتان فوتبال برگزار شد که «محمد آبادی» توانست به مقام اول دست یابد و از سوی مسئولان برگزار کننده مسابقات مورد تقدیر قرار گرفت.

رحمانی به نحوه برگزاری این مسابقه اشاره و بیان کرد: افراد شرکت‌کننده در مسابقه ضربه پنالتی فوتبال هر یک شانس امتحان یک ضربه پنالتی را داشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هجدهم فروردین ماه سال ۶۷ در اثر حمله هوایی دشمن بعثی عراق به مردم شهر هندیجان، علاوه بر به شهادت رسیدن ۲۲ نفر از شهروندان، دو فوتبالیست به نام های محمدرضا بهبهانی بازیکن تیم پرسپولیس و شهید حمدالله گندمکار بازیکن تیم کارگر به شهادت رسیدند.