خبرگزاری مهر، گروه استانها- ونوس بهنود: در سال گذشته متجاوز از ۷۱ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی استان به ثبت رسیده که رشد ۹.۲ درصدی را به نسبت سال ۹۴ نشان میدهد.
در واقع افزایش سفرهای بینشهری در استان اردبیل به دلیل افزایش جمعیت شهری، افزایش تعداد خودروها و قرار گرفتن سفر در برنامه زندگی خانوادهها رو به افزایش است.
در پی افزایش سفرها تمامی دستگاههای متولی ترافیک بر ارتقا ایمنی و کاهش میزان تلفات تمرکز داشتهاند. بطوریکه به اذعان رئیس پلیسراه استان اردبیل در صورتی که مجموعه اقدامات بتواند حتی مانع از مرگ تنها یک انسان در جادهها شود، قابلقبول است.
در کنار ارتقا ایمنی، امروز بررسیها نشان میدهد، نقشه راههای اردبیل نیازمند تعریف شریانهای گردشگری است. در واقع بخشی از ارتقا ایمنی میبایست معطوف به این نیاز باشد و بر اساس آن برنامههای ترافیکی به اجرا درآید.
تأثیر محسوس راه در توسعه گردشگری مشگین شهر
جاده اردبیل- مشگین شهر مثال بارزی از این نیازمندی است. طی سالهای گذشته تصادفات سریالی جاده اردبیل – مشگین شهر به این جاده نام قتلگاه داده بود.
هر مسافری که از این جاده تردد داشت، نگرانی برای خانواده خود به وجود میآورد و ایمنی حداقلی جاده موجب شده بود، تصادفات بیشتر از جرح و خسارت به فوت منجر شود.
در سال گذشته ورودی مسافران از شهر اهر و استان آذربایجان شرقی بیش از ورودی از سمت اردبیل بود که با اجرای بزرگراه اردبیل- مشگین شهر ورودی از سمت اردبیل بهبود یافته استبا این وجود اطلاعرسانی از تصادفات، موجب شد مسئولان به خود آمده و نسبت به ارتقا ایمنی این جاده همت کنند.
فرماندار مشگین شهر در خصوص تأثیر اقدامات صورت گرفته به خبرنگار مهر گفت: اجرای بزرگراه اردبیل- مشگین شهر و بهبود زیرساختهای راه این شهرستان موجب افزایش آمار گردشگران در تعطیلات نوروزی شد.
میرعلی رحیمی زاد در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در سال گذشته ورودی مسافران از شهر اهر و استان آذربایجان شرقی بیش از ورودی از سمت اردبیل بود که با اجرای بزرگراه اردبیل- مشگین شهر ورودی از سمت اردبیل بهبود یافته است.
وی افزود: مطابق وعده پیمانکار این بزرگراه تا پایان سال جاری تکمیل میشود و میتواند به عنوان یکی از زیرساختهای توسعه گردشگری این شهرستان مورد استفاده قرار گیرد.
این اظهارات در حالی است که سال گذشته پارسآباد- مشگین شهر بیشترین تصادفات فوتی محورهای مواصلاتی استان را به همراه داشت و کمترین میزان کاهش تصادفات را از آن خود کرد.
در مجموع افزایش اقامت و سفر به مشگین شهر نشان میدهد، ایمنی این محور در توسعه گردشگری شهرستان مؤثر واقع شده است.
ضرورت توجه به زیرساخت راه در جذب گردشگر خارجی
در شمال استان اردبیل نیز راه نقش کلیدی ایفا میکند. استان مرزی اردبیل در طول سال محل تردد اتباع آذری است. این استان محل ترانزیت کالاهای صادراتی و وارداتی نیز محسوب میشود.
تمامی الزامات توسعه راه در شمال استان در وضعیتی است که سال گذشته محور گرمی- بیله سوار رتبه پنجم از شش محور را در کاهش تصادفات جادهای را به خود اختصاص داده است.
در واقع ایمنسازی ترددها، توسعه راهها، بهسازی مسیر تردد گردشگران خارجی و تعبیه امکانات رفاهی میتواند خود منجر به افزایش سفرهای خارجی شود.
هر چند اقدامات درخوری برای توسعه پایانه مرزی بیله سوار صورت گرفته اما در ادامه ضروری است محورهای شمال استان نیز با رویکرد گردشگری توسعه یابد.
جاده سرچم کمک دست رانندگان شد
نمونه دیگر از محورهای مواصلاتی که توانسته در گردشگری استان نقش ایفا کند، محور اردبیل- سرچم است. این جاده با هدف کاهش ترافیک اردبیل- آستارا و همچنین کاهش مدت زمان سفر از اردبیل به پایتخت احداث شد.
هر چند ایمنی جاده در ابتدا مطلوب نبود اما از بدو بهرهبرداری مورد استقبال قرار گرفت و بخشی از ترافیک تردد را به خود اختصاص داد.
امروز این جاده نیازمندیهایی دارد که به عقیده کارشناسان ملزومات تبدیل شدن به یک جاده استاندارد و معتبر است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان اردبیل یکی از ضرورتهای ارتقا ایمنی جاده سرچم را چهاربانده کردن بخشهایی از آن میداند.
علی رحمتی به خبرنگار مهر گفت: سال گذشته اشکالات این جاده با امضای استاندار اردبیل به وزارت راه و شهرسازی ارجاع شده و امید میرود اعتبار مناسبی برای چهاربانده آن اختصاص یابد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان متذکر شد: در سرچم بخشی که در حوزه استحفاظی زنجان و آذربایجان شرقی واقع شده و همچنین از سمت دیگر آن تا تونل اول میتواند چهاربانده شود.
رحمتی تأکید کرد: در صورت اجرای این مهم تنها ۲۰ کیلومتر از جاده باقی میماند و چهاربانده میتواند به ارتقا ایمنی جاده و کاهش تصادفات منجر شود.
با توجه به کاهش حداقل چهارساعته زمان سفر از تهران به اردبیل، جاده سرچم یکی از مهمترین زیرساختهای توسعه گردشگری اردبیل محسوب میشود و راه ارتباطی اردبیل به استانهای مرکز کشور است.
گردشگری قفل شده در جنوب اردبیل
در جنوب استان تأثیر منفی ایمنی راه در گردشگری بارها تأکید شده و همچنان مورد غفلت است. در مقایسه با مرکز و شمال استان به نظر میرسد حجم سفرها در جنوب اردبیل به مراتب کمتر است.
بطوریکه در تعطیلات نوروزی امسال نیز محور رفتوبرگشت خلخال- اسالم جزو کم ترددترین محورها بوده است.
این در حالی است که جاده اسالم یکی از جاذبههای گردشگری کمنظیر کشور محسوب میشود و مناطق جنگلی، طبیعت بکر و زیبای شهرستان خلخال به دلیل ضعف راهها کمتر شناخته شده است.
فرماندار خلخال با اذعان به اهمیت بهسازی راهها در توسعه گردشگری از بهسازی جاده گردشگری خلخال- اسلام در سال جاری خبر داد.
فریدون بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: ۲۲ کیلومتر از جاده خلخال- اسلام در حوزه شهرستان خلخال واقع شده و اعتبار بهسازی آن نیز جذب شده است.
وی افزود: بعد از بهبود شرایط جوی عملیات بهسازی جاده آغاز شده و به ویژه روشنایی جاده اصلاح میشود.
فرماندار خلخال متذکر شد: اصلیترین مشکل بهسازی جاده از سمت استان گیلان است بطوریکه از ۷۵ کیلومتر طول جاده تنها ۲۲ کیلومتر در این شهرستان واقع شده و مابقی در حوزه استحفاظی استان گیلان واقع شده است.
به گفته بابایی به دلیل اینکه این جاده برای استان گیلان یک جاده فرعی محسوب میشود چندان موردتوجه نیست و در محدوده گیلان خطکشی مطلوبی ندارد.
وی افزود: راه ارتباطی دیگر این شهرستان جاده خلخال- پونل است که ۹۰ درصد از آن در تالش واقع شده و به محض بارش برف به دلیل خطر ریزش بهمن مسدود میشود.
فرماندار خلخال با تأکید به ضرورت بهسازی این جاده اضافه کرد: جاده ارتباطی دیگر که از زمان بهرهبرداری در ماه گذشته به جاده اصلی شهرستان تبدیل شده، جاده خلخال- فیروزآباد است.
بابایی تصریح کرد: ۶۰ درصد از مسافرتهای برونشهری از این جاده انجام میشود و علائم ایمنی به میزان لازم در جاده نصب شده است.
گمنامی راههای روستایی گردشگری
تجربه گردشگری در یک منطقه نیازمند زیرساختهایی از جمله راه است. با توجه به امتیازات گردشگری استان اردبیل، طی سالهای گذشته جاذبههای گردشگری به کررات تعریف و معرفی شده است.
با این وجود در برخی حوزهها بیتوجهی به زیرساخت راه موجب شده، گردشگران هیجانزده از جاذبهها با دستخالی بازگردند.
بر خلاف گذشته مردم سفرهای خود را برنامهریزی میکنند و صرفاً رسیدگی به مقصد مدنظر نیستبطوریکه با وجود تمرکز بر توسعه گردشگری روستایی و بوم گردی، جادههای روستایی و فرعی گردشگری نیازمند ارتقا کمی و کیفی است.
برخی روستاهای گردشگری علائم کافی نداشته و برخی حتی آسفالتریزی مناسب ندارند.
به تعبیر رئیس پلیسراه استان اردبیل بر خلاف گذشته مردم سفرهای خود را برنامهریزی میکنند و صرفاً رسیدگی به مقصد مدنظر نیست.
حجت فتاحی به خبرنگار مهر گفت: با تلاش جمعی دستگاهها و اطلاعرسانی مکرر رسانهها رفتار ترافیکی رانندگان بهبود یافته و تعداد تصادفات فوتی به مدت سه سال است که با کاهش مکرر همراه شده است.
این تأکیدات در حالی است که برنامهریزی مسافران در سفر به ویژه سفرهای گردشگری ایجاب میکند که محورهای فرعی و روستایی گردشگری نیز در دستور کار توسعه قرار گیرد.
در برخی مواقع یک جاذبه واقع شده در یک روستا میتواند به اندازه جاذبههای دستساز یک شهر گردشگر پذیر باشد و این در حالی است که در روستاهای استان اردبیل قابلیتهای گمنام متعددی وجود دارد.
امروز گردشگری از نگاهی زینتی خارج شده و صنعتی است که به واسطه آن مناطق و استانها ایجاد ثروت میکنند. در وضعیتی که گردشگری سالها است محور توسعه اردبیل تعریف شده، لازم است نقشه جادههای گردشگری اردبیل تعریف و نسبت به ارتقا ایمنی و کم و کیف آن اقدام شود.
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