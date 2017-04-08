ترامپ پادشاه سعودی رادر جریان جزئیات حمله به سوریه قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا با «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه سعودی به صورت تلفنی گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این تماس تلفنی با یکدیگر در خصوص آخرین تحولات سوریه پس از حمله آمریکا به این کشور گفتگو کردند.

طبق اعلام منابع رسانه ای، ترامپ در جریان این تماس تلفنی، ملک سلمان را در جریان جزئیات تجاوز نظامی آمریکا به سوریه گذاشته است.

پادشاه عربستان نیز طی این تماس تلفنی، تجاوز نظامی آمریکا به سوریه را «تصمیمی شجاعانه» توصیف کرد. وی بابت اتخاذ این تصمیم به ترامپ تبریک گفت!