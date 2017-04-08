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۱۹ فروردین ۱۳۹۶، ۹:۰۵

در تماس تلفنی؛

ترامپ پادشاه سعودی رادر جریان جزئیات حمله به سوریه قرار داد

ترامپ پادشاه سعودی رادر جریان جزئیات حمله به سوریه قرار داد

رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با پادشاه سعودی وی را در جریان جزئیات حمله نظامی این کشور به سوریه قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا با «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه سعودی به صورت تلفنی گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این تماس تلفنی با یکدیگر در خصوص آخرین تحولات سوریه پس از حمله آمریکا به این کشور گفتگو کردند.

طبق اعلام منابع رسانه ای، ترامپ در جریان این تماس تلفنی، ملک سلمان را در جریان جزئیات تجاوز نظامی آمریکا به سوریه گذاشته است.

پادشاه عربستان نیز طی این تماس تلفنی، تجاوز نظامی آمریکا به سوریه را «تصمیمی شجاعانه» توصیف کرد. وی بابت اتخاذ این تصمیم به ترامپ تبریک گفت!

کد مطلب 3947033

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    نظرات

    • شهروند IR ۰۹:۱۲ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۹
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      هزینه بمباران پایگاه سوریه را وهابیون سعودی پرداخت میکنند. ترامپ طی تماس تلفنی با پادشاه تهی مغز سعودی میخواهد مطالبات خودش را از این اقدام احمقانه از وهابیون بگیرد. برای آمریکا جای بسی تاسف است.

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