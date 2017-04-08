به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، مهدی کرباسیان گفت: در نیمه نخست امسال، عملیات اجرایی ۱۷ پروژه به ارزش بیش از ۲ میلیارد دلار شروع می شود.

وی افزود: سازمان توسعه در دولت یازدهم، اقدامات ارزشمندی در بخش معدن و صنایع معدنی انجام داده که از جمله مهم ترین آنها، فعال کردن طرح های راکد و نیمه تمام گذشته، توجه به آموزش و پژوهش و همچنین شروع فعالیت های اکتشافی جدید در سطح ۲۵۰ هزار کیلومتر مربع بود.

کرباسیان تصریح کرد: با اکتشافات ایمیدرو که در ۲۱ استان کشور آغاز شده، تاکنون میلیون ها تن ذخایرجدید به ذخایر معدنی کشور افزوده شده و در سال ۹۶، به نتایج مشخص تری از فعالیت های انجام شده خواهیم رسید.

وی ادامه داد: از ۷ طرح فولاد استانی، نخستین بخش آهن اسفنجی آبان ۹۵ افتتاح شد و پیش بینی می شود تا خرداد ۹۶ نیز، واحد آهن اسفنجی سه طرح دیگر فولاد استانی به بهره برداری برسد؛ در مجموع این طرح ها اکنون، در مسیر پیشرفت قرار گرفته است.

معاون وزیر صنعت اظهار داشت: به جز موارد اشاره شده فوق، سایر پروژه هایی که در دولت یازدهم افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها شروع شده بود مانند مهدی آباد یا تیتانیوم با قوت به کار خود ادامه خواهند داد.

رئیس هیات عامل ایمیدرو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری امسال به " اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال" از سوی مقام معظم رهبری گفت: اقتصاد مقاومتی به معنی استفاده بهینه از امکانات کشور برای دستیابی به توسعه اقتصادی است و معدن یکی از بخش هایی است که می تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی پیشگام باشد؛ لذا این بخش باید از سوی مسئولان مورد توجه جدی قرار بگیرد.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب اسلامی در نخستین روز سال جاری در خصوص رشد نیافتن بخش معدن تصریح کرد: به نظر می رسد انتظار ایشان این است که توجه دولت به حوزه معدن باید بیشتر شود.

کرباسیان گفت: در قانون برنامه ششم، پیشنهادات مشخص در حوزه معدن به مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه ارائه دادیم که از جمله آنها تخصیص وام سه یا پنج ساله از صندوق توسعه ملی بود تا بتوانیم تا چند برابر آن را از بخش خصوصی جذب سرمایه کنیم تا جهشی در بخش معدن کشور ایجاد شود؛ اما کمیسیون تلفیق مجلس توجهی نکرد و حتی در برنامه ششم به حوزه معدن که یکی از بندهای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است، توجه نشد.

وی ادامه داد: اکنون هیچ پروژه غیرفعالی ندارد ضمن اینکه برخی از آنها به بهره برداری رسیده، حتی در پایان سال به برخی از طرح ها نیز توجه ویژه شده است؛ این در حالی است که سنگان از مهم ترین پروژه هایی است که با مشارکت بخش خصوصی فعال شد و اگر این مشارکت وجود نداشت، این پروژه فعال نمی شد.

کرباسیان به راه اندازی برخی پروژه های سنگان در سال جاری اشاره کرد و گفت: گندله سازی مبارکه در اردیبهشت امسال راه اندازی و پیش بینی این است که کنسانتره اوپال در تیر ماه آغاز شود؛ ضمن اینکه واحد ۵ میلیون تنی گندله اوپال که ۴۰ درصد آن متعلق به ایمیدرو است، امسال راه اندازی خواهد شد.

کرباسیان تصریح کرد: اگر از مشارکت بخش خصوصی استفاده نمی کردیم، پروژه سنگان راه نمی افتاد؛ چون بودجه ای نداشتیم؛ اما شریک ایمیدرو مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان در ۱.۵ سال گذشته به پروژه سنگان تزریق کرده است.

رییس هیات عامل ایمیدرو، کمبود منابع مالی را از چالش های مهم ایمیدرو دانست و گفت: ایمیدرو برای راه اندازی پروژه آلومینیوم جنوب در اواخر سال ۹۵ با تلاش زیاد و پشت سر گذاشتن سختی ها، وامی از یکی از بانک های کشور دریافت و در نهایت ۱۵۰ میلیارد تومان برای این پروژه گشایش اعتبار کرد؛ ضمن اینکه عملیات اجرایی پروژه آلومینیوم جنوب از جمله پروژه هایی است که سال قبل با حدود ۴۰۰ نفر نیرو شروع شده و به خوبی پیش می رود. این پروژه در دولت یازدهم شروع شده و انتظار می رود تا اواخر مهر سال ۹۷ راه اندازی شود.

کرباسیان ادامه داد: راه اندازی پروژه هایی همچون زرشوران، خور و بیابانک که ۱۵ هزار تن پتاس تولید کرده، فعال کردن پروژه های گل گهر ۵ و ۶ یا خمرود، ورود به عرصه عناصر نادرخاکی، فعال کردن مرکز تحقیقات، راه اندازی سیستم بهره وری، افزایش سرمایه گذاری صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی از ۱۰ به ۱۱۰ میلیارد ریال، ایجاد بیش از ۶ هزار شغل جدید علاوه بر اشتغال قبلی، همه و همه از دستاوردهای ایمیدرو و تلاش ها و زحمات مدیران و کارشناسان است.

رئیس هیات عامل ایمیدرو به موضوع آموزش و پژوهش در سازمان توسعه هم اشاره کرد و گفت: فعالیت های انجام شده در بخش آموزش در حد رکورد است. در هر ۳۱ استان کشور دوره های آموزشی رایگان از سطح راننده و کارگر معدن تا سطح کارشناسی برگزار شده است؛ در حالی که کل بودجه پژوهش سازمان توسعه که در سال ۹۱ کمتر از ۲۰ میلیارد ریال بود، در سال ۹۵ این بودجه به بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال افزایش یافت ضمن اینکه ایمیدرو اکنون با مراکز پژوهشی و دانشگاه های داخلی و خارجی همکاری های گسترده ای دارد.

کرباسیان با بیان اینکه امسال سال پایانی دولت یازدهم است و دولت تمام تلاش خود را برای خدمت به مردم بکار برده است، اظهار کرد: ایمیدرو طی سه سال و نیم گذشته تلاش کرده تا بخش معدن و صنایع معدنی بار دیگر به طور جدی در کشور مطرح شود به طوری که اکنون مقام های عالی نظام همواره اهمیت بخش معدن در اقتصاد کشور را در سخنان خود مطرح می کنند و در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری هم در یکی از بندهای آن بخش معدن جای گرفته است.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود موفقیت در تولید و صادرات فولاد، مس و دیگر محصولات صنایع معدنی را مورد اشاره قرار داد و گفت: هیات های بین المللی و مدیران شرکت های معتبر جهان به طور مستقیم برای همکاری با ایران وارد مذاکره شدند در حالی قبل از آن اینگونه نبود و به دلیل تحریم تمایلی برای همکاری وجود نداشت.

کرباسیان ادامه داد: در حالی که در سال ۹۲ میزان رشد اقتصادی کشور منفی ۶.۸ درصد بود(در حالی که باید ۸ درصد مثبت بود)؛ اما در سال ۹۵ این نرخ به ۶ تا ۷ درصد مثبت رسید و یا اینکه نرخ تورم از ۴۰ درصد به کمتر از ۸ درصد رسیده است؛ صادرات نفت نیز از ۸۰۰ هزار بشکه به ۲.۳ میلیون بشکه رسیده است؛ این در حالی است که قیمت هر بشکه نفت خام در نیمه نخست به طور میانگین ۱۰۲ دلار اما در سال گذشته بهای آن ۴۵ دلار بود.

وی گفت: سال ۹۶ نیز سال سختی خواهد بود اما از همکاران انتظار دارم و می خواهم زحماتی که در سال های گذشته برای اجرای پروژه ها کشیده شده است، همچنان به خوبی پیشرفت کند؛ لذا همه همکاران باید نقش و مسئولیت خود را جدی بگیرند و در پیشرفت و سازندگی موثر باشند.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات پیش رو در سال جاری افزود: ما از سلایق سیاسی در رفتارهای اداری استفاده نمی کنیم و اجازه نداریم حتی یک ریال برای انتخابات هزینه کنیم.