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۱۹ فروردین ۱۳۹۶، ۹:۲۷

پسرِ حبیب محبیان مجوز گرفت/ انتشار قطعه «دیره»

پسرِ حبیب محبیان مجوز گرفت/ انتشار قطعه «دیره»

احمدرضا محبیان پسر بزرگ حبیب محبیان خواننده فقید موسیقی پاپ اولین قطعه رسمی و دارای مجوز خود را با همراهی سمیر زند دیگر خواننده پاپ منتشر کرد.

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به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا محبیان ۱۰ ماه پس از درگذشت پدرش حبیب محبیان که به دلیل ایست قلبی دارفانی را وداع گفت در همکاری با سمیر زند موفق به اخذ مجوزهای لازم جهت ورود به دنیای رسمی موسیقی شد تا نخستین اثر رسمی‌اش منتشر شود.

این تک آهنگ به نام «دیره» با ترانه‌ای از فرید احمدی و تنظیم علی منصوری تهیه و تولید شده است و موسسه فرهنگی هنری «اریکه سمر» نیز صاحب امتیاز این اثر است. این همکاری در حالی شکل گرفته که «سمیر زند» در سال ۹۱ تک آهنگی مشترک با حبیب محبیان را به نام «محکوم» منتشر کرد که موزیک ویدیوی این اثر بازتاب‌ها و حواشی فراوانی را در پی داشت.

آلبوم رسمی «برگزیده» با صدای سمیر زند و حضور افتخاری احمدرضا محبیان مجوزهای لازم برای انتشار را اخذ کرده است.

قطعه «دیره» از آلبوم «برگزیده» به خوانندگی سمیر زند دارای مجوزه شماره ۹۵۵۱۶ دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شماره ثبت ۱۷۶۸۸ کتابخانه ملی ایران متعلق به موسسه «اریکه سمر» به شماره ثبت ۳۴۶۸۲ در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.

کد مطلب 3947096
علیرضا سعیدی

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