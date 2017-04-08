هوای مشهد پاک است/کاهش غلظت آلاینده ها نسبت به روزهای گذشته

حمید صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه قرار گرفتن شاخص هوا بین ۵۰ - ۰ پی.اس.آی نشان دهنده وضعیت هوای پاک و خوب است، اظهارکرد: براساس آخرین اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای سطح شهر، کیفیت هوای مشهد در روز شنبه با شاخص ۴۸پی.اس.آی در شرایط پاک قرار دارد.

وی افزود: مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده منواکسید کربن از غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روزگذشته در همین ساعت کاسته شده است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خراسان‌ رضوی عنوان کرد: هم اکنون کیفیت هوا در ایستگاه های نخریسی، ساختمان، الهیه، امامیه، خیام شمالی و مفتح در شرایط سالم و سایر ایستگاه های سطح شهر در شرایط پاک قرار دارد.

وی در ادامه گفت: بیشترین بارآلودگی نیز از ایستگاه امامیه با شاخص ۷۴ پی.اس.آی گزارش شده است.