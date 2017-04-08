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۱۹ فروردین ۱۳۹۶، ۹:۵۳

طی هفته گذشته؛

۳۸ عملیات امداد و نجات در البرز انجام شد/۱۰۰ نفر آسیب دیدند

۳۸ عملیات امداد و نجات در البرز انجام شد/۱۰۰ نفر آسیب دیدند

کرج – معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان البرز از انجام ۳۸ عملیات امدادی طی هفته گذشته در استان خبر داد.

داود رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: طی هفته گذشته ۳۸ عملیات امداد و نجات توسط نیروهای جمعیت هلال‌احمر استان انجام‌شده است.

وی در ادامه با اشاره به آسیب دیدن یکصد نفر در این حوادث، گفت: ۴۹ نفر از حادثه دیدگان مصدوم شدند.

رجبی با تأکید بر اینکه ۳۴ نفر از مصدومان پس از اقدامات اولیه به مراکز درمانی منتقل شدند، گفت: ۱۵ نفر دیگر نیز در محل حادثه به‌صورت سرپایی مداوا شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان البرز گفت: سامانه ۱۱۲ هلال‌احمر به‌صورت ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمات به هم‌وطنان است.

کد مطلب 3947142

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