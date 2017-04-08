  1. استانها
  2. بوشهر
۱۹ فروردین ۱۳۹۶، ۹:۵۹

معاون سوادآموزی استان بوشهر خبر داد؛

استان بوشهر مقام نخست سوادآموزی کشور را کسب کرد

استان بوشهر مقام نخست سوادآموزی کشور را کسب کرد

بوشهر - معاون سواد آموزی استان بوشهر گفت: استان بوشهر بر اساس نتایج اولیه سرشماری سال گذشته، مقام نخست باسوادی را در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ ساله کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش‌فر صبح شنبه در نخستین نشست بهبود کیفیت سوادآموزی استان بوشهر اظهار داشت: در راستای توسعه سوادآموزی در استان بوشهر گام‌های مهمی برداشته شده است و برنامه‌های خوبی را در دست اجرا داریم.

وی به رتبه نخست استان بوشهر در زمینه باسوادی بر اساس نتایج سرشماری سال ۹۵ اشاره کرد و ادامه داد: این وضعیت مربوط به گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال است که استان بوشهر رتبه نخست را دارد.

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به اینکه میزان باسوادی استان بوشهر از میانگین کشوری بیشتر بوده است، خاطرنشان کرد: این میزان رشد مربوط به سال‌های ۹۰ تا ۹۴ بوده است و در سال ۹۵ بیشتر هم شده است.

وی از برنامه‌ریزی برای ارائه آموزش باسوادی به اولیای بی‌سواد دانش‌آموزان خبر داد و بیان کرد: تلاش می‌شود که با برنامه‌ریزی‌های جدی‌تری کارگران و کشاورزان نیز تحت آموزش قرار گیرند.

دانش‌فر تصریح کرد: ریشه‌کنی بی‌سوادی در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال در استان بوشهر را با جدیت در دستور کار داریم و امیدواریم که تا پایان برنامه توسعه ششم توسعه به این هدف دست یابیم.

کد مطلب 3947151

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها