استان بوشهر مقام نخست سوادآموزی کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانشفر صبح شنبه در نخستین نشست بهبود کیفیت سوادآموزی استان بوشهر اظهار داشت: در راستای توسعه سوادآموزی در استان بوشهر گامهای مهمی برداشته شده است و برنامههای خوبی را در دست اجرا داریم.
وی به رتبه نخست استان بوشهر در زمینه باسوادی بر اساس نتایج سرشماری سال ۹۵ اشاره کرد و ادامه داد: این وضعیت مربوط به گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال است که استان بوشهر رتبه نخست را دارد.
معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به اینکه میزان باسوادی استان بوشهر از میانگین کشوری بیشتر بوده است، خاطرنشان کرد: این میزان رشد مربوط به سالهای ۹۰ تا ۹۴ بوده است و در سال ۹۵ بیشتر هم شده است.
وی از برنامهریزی برای ارائه آموزش باسوادی به اولیای بیسواد دانشآموزان خبر داد و بیان کرد: تلاش میشود که با برنامهریزیهای جدیتری کارگران و کشاورزان نیز تحت آموزش قرار گیرند.
دانشفر تصریح کرد: ریشهکنی بیسوادی در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال در استان بوشهر را با جدیت در دستور کار داریم و امیدواریم که تا پایان برنامه توسعه ششم توسعه به این هدف دست یابیم.
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