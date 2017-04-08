تولید واکسن سرخچه و سرخک مانع خروج ۱۱ میلیون دلار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر اشرف محمدی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره تولید واکسن سرخک و سرخجه (MR) ۱۰ دزی در نیمه اول سال گذشته، اظهار کرد: در این بازه زمانی ۱۸۸ هزار دز واکسن سرخک و سرخجه در موسسه رازی تولید شد که در مقایسه مدت مشابه در سال گذشته با افزایش فوقالعادهای مواجه بوده است.
به گفته محمدی این میزان تولید واکسن سرخه و سرخک از خروج ۱۰ میلیون و ۹۵۲ هزار میلیارد دلار ارز از کشور جلوگیری شده است.
رئیس بخش واکسنهای ویروسی انسانی موسسه رازی به معرفی بیماری سرخک پرداخت و افزود: سرخک یک بیماری ویروسی مسری است که اغلب در اواخر زمستان و اوایل بهار بروز و با تب آغازشده و تا چند روز ادامه خواهد داشت که به دنبال آن سرفه، آبریزش بینی، قرمزی چشمها و دانههای قرمز بر روی نقاط مختلف پوست مشاهده میشود.
وی با اشاره به اینکه ذاتالریه یکی از عارضههای بیماری سرخک است که در مواردی منجر به مرگ میشود، گفت: التهاب مغز یکی دیگر از عوارض محتمل عفونت سرخک است که در مراحل پیشرفتهتر باعث کاهش هوشیاری فرد میشود، همچنین اسهال و عفونت گوش از دیگر عوارض سرخک به شمار میرود، ضمن اینکه این بیماری با سرکوب سیستم ایمنی بدن، کودکان را در معرض ابتلا به بیماریهای عفونی ازجمله بیماری سل قرار میدهد.
محمدی اضافه کرد: سرخجه نیز یک بیماری ویروسی است که پس از گذشت دوره نهفته ۱۴ تا ۲۱ روزه نشانههای بالینی بهصورت بثورات جلدی و تورم غدد لنفاوی ظاهر میشوند.
رئیس بخش واکسنهای ویروسی انسانی موسسه رازی بابیان اینکه در کودکان خردسال بروز نشانهها ناگهانی است، گفت: ازآنجاییکه گاهی سرخجه به شکل غیر مشخص و تنها با تورم غدد لنفاوی بروز میکند، گاهی فرد بهعنوان یک بیماری خفیف آن را تلقی کرده و به پزشک مراجعه نمیکند.
وی بیان کرد: ابتلا به بیماری سرخجه، خصوصاً در جنین یکی از خطرناکترین موارد است و در صورت انتقال ویروس از مادر به جنین، عوارضی مانند کری، کوری، عقبماندگی ذهنی و ناهنجاریهای قلبی بروز میکند که به مجموع این مشکلات سندرم سرخجه مادرزادی میگویند، که البته سرخک و سرخجه با تزریق واکسن MR بهراحتی قابلپیشگیری هستند.
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