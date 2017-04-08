بیمارستان ۱۴۸ تختخوابی حضرت رسول(ص) فردوس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فنی و اجرایی اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی صبح شنبه در مراسم بهره برداری از این پروژه اظهار داشت: این پروژه دارای ۱۲ هزار و ۴۱۲ متر مربع زیر بنا بوده که زیر بنای ساختمان اصلی ۱۱هزار متر مربع است.

شهاب الدین سپهری مجموع اعتبار هزینه شده برای این پروژه را ۱۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: عملیات این پروژه از سال ۸۷ آغاز و سال ۹۵ نیز به پایان رسیده است.

وی ادامه داد: این بیمارستان دارای بخش های اورژانس، بستری کودکان و نوازادان سالم، بستری جراحی، بستری زنان، اتاق عمل، دیالیز، icu، nicu است.

وی ادامه داد：ساختمان های جنبی بیمارستان نیز شامل نگهبانی، انبار، منبع آب، پست برق و امحا زباله است.