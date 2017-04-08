افزایش ۳۶ درصدی نفوذ آب در مراتع کرمانشاه بدنبال اجرای آبخیزداری

علی‌اکبر دارابی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مشکل خشکیدگی جنگل های بلوط اظهار داشت: وجود پدیده ریزگردها و کمبود بارندگی در سال‌های گذشته سبب تضعیف استقامت جنگل‌های بلوط در برابر بیماری‌ها و قارچ شد.

معاون آبخیزداری اداره‌ کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه در ادامه افزود: ضعیف شدن جنگل‌ها سبب شد تا آفات هجوم بیاورند و بیماری ذغالی خسارات زیادی را به جنگل‌ها وارد کرد و باعث شد درختان ایستاده بمیرند.

دارابی خشکیدگی جنگل‌های بلوط را فاجعه ملی دانست و بیان کرد: از سازمانهای بین المللی همچون فائو برای بازدید از جنگل های بلوط حضور یافتند، در پی این معضل، درختان خشک و بیمار بلوط زاگرس بریده و سوزانده شدند.

وی با اشاره به اینکه بحث خشکیدگی جنگل‌های بلوط زاگرس کنترل شده، افزود: به دلیل بارش های خوبی که داشتیم این مشکل کمتر شده است.

دارابی در خصوص اثر بخشی عملیات آبخیزداری و استحصال آب گفت: هر هکتار آبخیزداری، حجم آب استحصالی را ۵۳۰ متر مکعب می‌رساند، در شهرستان سرپل ذهاب هر هکتار می تواند ۱۰۰۰ متر مکعب آب به زمین نفوذ دهد.

وی با اشاره به اینکه با انجام عملیات آبخیزداری سیل و خشکسالی کنترل می‌شود، گفت: آبخیزداری میزان شوری خاک را کاهش می‌دهد، در استان کرمانشاه به ندرت و بعضا در سومار شوری خاک داریم.

معاون آبخیزداری اداره‌ کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه افزود: در مراتعی که عملیات آبخیزداری انجام شده میزان نفوذ آب از ۲ درصد به ۳۶ درصد رسیده است.