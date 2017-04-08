به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر امانی با اشاره به اظهارات آقای حقانی در جمع مجموعه خودساخته وغیرقانونی مجمع شورایاران اصلاح طلب خاطرنشان کرد: شورایاری ها مجموعه‌ای منسجم و یکپارچه براساس آیین نامه مصوب شورای شهر هستند وهرگونه تغییر در روش اداره و یا تفکیک آن به جناح های سیاسی قطعا خلاف قانون بوده و زمینه را برای انحلال این نهاد مردمی که یکی از یادگاران دوران مدیریت دکتر قالیباف در شهرداری است، فراهم خواهد کرد.

معاون شهردار تهران بااشاره به سخنان حقانی که اقدامات شهرداری را غیر اصولی ومخرب خوانده گفت: کافی است به فرمایشات وتشکر وقدردانی ایشان از اقدامات شهرداری تهران در جلسات روز های یکشنبه و سه شنبه شورای شهر در این دوره مراجعه کنید و از ایشان بپرسید کدام یک از این اقدامات مخرب وغیر اصولی بوده است؟

امانی ادامه داد: آقای حقانی در شرفیابی اعضای شورا و مدیران شهرداری به محضر مقام معظم رهبری حضور داشت وقطعا فراموش نکرده که معظم له فرمودند مدیریت تهران درمجموع مدیریت خوبی است وکارهای برجسته ای در سالهای اخیر در تهران انجام شده است. به طوری که از مدیریت شهرداری به عنوان مصداق مدیریت جهادی یادکردند و فرمودند کشور را هم می توان با همین روش اداره کرد.

معاون شهردار تهران افزود: در آستانه انتخابات همه چیز در معرض تحریف قرار گرفته است. اتفاقا زیرساخت های شهری دراین دوره از نابودی و اضمحلال نجات یافتند و بزرگراه ها و تونل های شهری احداث و روددره ها هم ساخته شدند وهم ساماندهی گشتند. این در حالی است که در دوره ای که شما از مدیران اصلی شهرداری تهران بودید و شهر بدون شورا توسط شهردار مطلق العنان و با حمایت همه جانبه دولت اداره می شد و هیچ محدودیتی نداشتید بجای توجه به زیرساخت های شهر به حراج باغات تهران پرداختید و تراکم فروشی را پایه گذاری کردید.

امانی گفت: چه زیر ساختی مهم تراز توسعه حمل‌ونقل عمومی است که در این دوره چند برابر طول دوران بلدیه توسعه یافته و متروی تهران به افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده است. ضمن اینکه این شهرداری تهران است که در روزهای آینده مشکل حمل و نقل مسافران فرودگاه امام(ره) را که مایه شرمندگی شده با افتتاح مترو حل خواهد کرد.