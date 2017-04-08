پرونده «ورود مجلس به تعیین لیست کالاهای ممنوعه وارداتی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شصت و پنجمین شماره هفته نامه «نماینده» صبح امروز درحالی منتشر شد که در این شماره به برگزاری مجمع دوم جبهه مردمی و انتخاب نامزدها و پاسخ حجت الاسلام والمسلمین رئیسی به دعوتهای مردم پرداخته شده است.

سرمقاله هر شماره از هفته نامه «نماینده» به قلم یکی ازچهره های سیاسی و رسانه ای کشور به رشته تحریر در می آید؛ این هفته نیز «متین محجوب» سردبیر هفته نامه «نماینده» باعنوان «جبهه انقلاب در مسیر مطالبه مردم» نگاشته است.

«عبدالرضا مصری» چهره ایست که در شصت و پنجمین شماره هفته نامه «نماینده» در قابی متفاوت قرار گرفته است.

همچنین یادداشت‌ها و گفتگوهایی از محسن کوهکن؛ عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری، محمد جواد آرین منش؛ فعال سیاسی، حجت الله عبدالملکی؛ کارشناس مسائل اقتصادی، سید حسن حسینی؛ دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس و عادل آذر؛ رئیس دیوان محاسبات در این شماره از نماینده منتشر شده است.

پرونده هایی همچون «ورود مجلس به تعیین لیست کالاهای ممنوعه وارداتی»، «گزارش تامل برانگیز از آخرین وضعیت کتاب»، «دولت نمی تواند اقتصاد را به صورت دستوری سامان بدهد»؛ همراه با درِگوشی‌هایی از اخبار پشت پرده دنیای سیاست، از دیگر خواندنی‌های شصت و پنجمین شماره هفته‌نامه «نماینده» بشمار می‌رود.