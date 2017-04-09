«خیال پرواز» آماده شد/ موسیقی در حال و هوای دهه شصت

علی اصغر عربشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تازه ترین فعالیت های موسیقایی خود بیان کرد: هم اکنون مشغول ضبط یک آلبوم بی کلام در حوزه تک نوازی تار هستم که به نیمه های راه رسیده و پیش بینی می کنم به زودی کار ضبط آن به اتمام برسد. اثر دیگری هم که برای انتشار در بازار موسیقی در دست اقدام است آلبومی با کلام در حوزه موسیقی ایرانی است که از حال و هوای جالب توجهی برخوردار است و به نوعی ذهن و گوش شنیداری مخاطب را به موسیقی دهه شصت ارجاع می دهد.

وی ادامه داد: این آلبوم با یک آنسامبل کاملا ایرانی ضبط شده و هم اکنون در مرحله میکس و مسترینگ قرار دارد. دو قطعه از تصنیف های موجود در آلبوم پیش از این توسط علیرضا قربانی در کنسرت «خیال پرواز» خوانده شده بود، اما این بار با صدای دوست هنرمندم الیاس طغیانی و احتمالا با همان نام قبلی در دسترس علاقه مندان موسیقی ایرانی قرار خواهد گرفت. البته روند کار به گونه ای است که فعلا برنامه مشخصی برای اجرای زنده نداریم اما به طور حتم در تابستان سال جاری فضا را به گونه ای برنامه ریزی خواهیم کرد که بتوانیم کنسرتی از این آلبوم داشته باشیم.

این نوازنده تار در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به ویژگی های آلبوم «خیال پرواز» توضیح داد: در این آلبوم کوشش شده که توجه به موسیقی اصیل ایرانی با شاخصه هایی که در موسیقی دهه شصت سراغ داریم به گوش شنیداری مخاطب ارائه شود، ضمن اینکه موسیقی تولید شده ابعاد چندصدایی دارد که همگی مبتنی بر موسیقی دستگاهی است. به همین منظور فکر می کنم مخاطب می تواند با اثری روبه رو شود که دارای تفاوت های شنیداری است.

عربشاهی در پایان درباره دیگر فعالیت های خود گفت: سال گذشته از سوی استاد اسماعیل تهرانی برای حضور در ارکستر شهر تهران پیشنهادهایی داشتم اما با توجه به تراکم کاری که در حوزه تدریس و دیگر فعالیت هایم داشتم موفق به حضور در ارکستر شهر نشدم اما امیدوارم در سال جاری فضایی فراهم شود که بتوانم در این مجموعه حضور داشته باشم.

علی اصغر عربشاهی متولد سال ۱۳۶۵، موسیقی را از کودکی نزد پدر خود با ساز تنبک آغاز کرد و سپس ساز تار را نیز نزد او فرا گرفت. پس از ورود به هنرستان نزد اساتیدی همچون «بهرام ساعد»، «هوشنگ ظریف» و «محسن نفر» به فراگیری ردیف های موسیقی پرداخت و در سال ۸۷ به عنوان دانشجوی ممتاز مدرک کارشناسی خود را کسب کرد. تجربه نوازندگی در گروه های «اشتیاق» به خوانندگی علیرضا قربانی و «همنوازان حصار» و «سیاوش» به خوانندگی همایون شجریان و سرپرستی گروه «گلگشت» و سرپرستی و آهنگسازی کنسرت «خیال پرواز» با اجرای گروه اشتیاق و خوانندگی علیرضا قربانی و تدریس ساز تار در هنرستان عالی موسیقی در کارنامه کاری و هنری او قرار دارد.

این هنرمند سه دوره به عنوان نفر برگزیده تکنوازی تار در جشنواره جوان و دانشجویی برگزیده شده و آلبوم گذر از ترکیب به عنوان اولین اثر بی کلام از این آهنگساز و نوازنده موسیقی ایرانی منتشر شده است.

عکس کنار خبر از امیر خامنه است.