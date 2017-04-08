۶ هزار گواهینامه سال گذشته در ایلام صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن ناصری امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به صدور شش هزار انواع گواهینامه در سال گذشته در استان، گفت: برابر دستورالعمل جدید ابلاغ شده از پلیس راهور ناجا محدودیت های اعمال شده برای افراد نوگواهینامه از ابتدای سال جاری اجرایی شده است.

وی درباره این محدودیت ها گفت: افرادی که گواهینامه دریافت می کنند تا سه ماه اجازه ندارند به تنهایی و بدون حضور افراد دارای گواهینامه رانندگی کنند؛ از ساعت ۱۲ تا ۵ صبح اجازه رانندگی ندارند و در جاده های برون شهری نیز اجازه رانندگی ندارند، همچنین آن ها باید علامت احتیاط «راننده مبتدی است» در جلو و عقب خودرو نصب کنند.

وی با بیان اینکه این محدودیت ها برای گواهینامه های موتورسیکلت نیز وجود دارد افزود: مدت این محدودیت ها یک سال است و از ابتدای سال ۹۶ اجرایی خواهد شد.

سرهنگ ناصری درپایان خاطرنشان کرد :اگرافراد در این مدت مرتکب تخلف شوند،گواهینامه شان توقیف وراننده مجددا به کلاس های آموزش رانندگی معرفی می شوند.