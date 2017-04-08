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۱۹ فروردین ۱۳۹۶، ۱۱:۳۵

مدیر تنظیم بازار محصولات و نهاده های کشاورزی قزوین:

۱۶۵۳ تن پرتغال و سیب در استان قزوین توزیع شد

۱۶۵۳ تن پرتغال و سیب در استان قزوین توزیع شد

قزوین- مدیر تنظیم بازار محصولات و نهاده های کشاورزی استان قزوین گفت: در راستای طرح تنظیم بازار از ابتدای طرح توزیع میوه شب عید تاکنون یک هزار و ۶۵۳ تن سیب و پرتغال در استان توزیع شده است.

شهرام رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از این میزان میوه توزیع شده یک هزار و ۱۶۳  تن پرتغال و ۴۹۰ سیب با قیمت مصوب توزیع شده است.

وی افزود: بمنظور رفاه حال شهروندان  استان؛ توزیع سیب و پرتغال طرح تنظیم بازار از ۲۶ اسفند سال گذشته آغاز و تا پایان فروردین ماه سالجاری ادامه خواهد داشت.

رحمانی اضافه کرد: در طرح توزیع میوه شب عید ۷۶ غرفه د رسطح استان که از این تعداد ۲۹ غرفه در داخل شهر قزوین و مابقی در شهرستانه های تابعه وظیفه توزیع میوه را برعهده داشتند.

وی یاد آور شد: با هماهنگی انجام شده  قیمت سیب از قرار هر کیلو  ۳۵۰۰۰ ریال و پرتقال  ۳۹۰۰۰ ریال تعیین و توزیع شده است.

این مقام مسئول تاکید کرد: در زمان توزیع میوه تنظیم بازار بازرسان ویژه سازمان جهاد کشاورزی از نزدیک بر روند اجرای توزیع نظارت لازم را داشتند.

رحمانی خاطر نشان کرد: برای تنظیم بازار در این ایام  و برای رفاه حال مردم ؛ ۲۰۰ تن شکر، ۱۲۰۰ تن برنج وارداتی، ۲۰۰ تن مرغ منجمد و همچنین گوشت منجمد نیز به اندازه کافی در بین شهروندان استان توزیع شده است.

کد مطلب 3947328

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