۱۶۵۳ تن پرتغال و سیب در استان قزوین توزیع شد

شهرام رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از این میزان میوه توزیع شده یک هزار و ۱۶۳ تن پرتغال و ۴۹۰ سیب با قیمت مصوب توزیع شده است.

وی افزود: بمنظور رفاه حال شهروندان استان؛ توزیع سیب و پرتغال طرح تنظیم بازار از ۲۶ اسفند سال گذشته آغاز و تا پایان فروردین ماه سالجاری ادامه خواهد داشت.

رحمانی اضافه کرد: در طرح توزیع میوه شب عید ۷۶ غرفه د رسطح استان که از این تعداد ۲۹ غرفه در داخل شهر قزوین و مابقی در شهرستانه های تابعه وظیفه توزیع میوه را برعهده داشتند.

وی یاد آور شد: با هماهنگی انجام شده قیمت سیب از قرار هر کیلو ۳۵۰۰۰ ریال و پرتقال ۳۹۰۰۰ ریال تعیین و توزیع شده است.

این مقام مسئول تاکید کرد: در زمان توزیع میوه تنظیم بازار بازرسان ویژه سازمان جهاد کشاورزی از نزدیک بر روند اجرای توزیع نظارت لازم را داشتند.

رحمانی خاطر نشان کرد: برای تنظیم بازار در این ایام و برای رفاه حال مردم ؛ ۲۰۰ تن شکر، ۱۲۰۰ تن برنج وارداتی، ۲۰۰ تن مرغ منجمد و همچنین گوشت منجمد نیز به اندازه کافی در بین شهروندان استان توزیع شده است.