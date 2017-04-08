رقابت های کاراته قهرمانی امید کشور در شهرستان مریوان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های کاراته رده سنی امید کشور انتخابی تیم ملی با حضور استان های سراسر ایران صبح روز شنبه ۱۹ فروردین ماه با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

در این مسابقات ۳۷۰ کاراته کا از ۲۶ استان سراسر کشور در بخش های کاتا و کومیته در سالن ۱۲۰۰ نفره شهر مریوان با هم به رقابت پرداختند.

در پایان این رقابت ها در وزن ۵۵- کیلوگرم رضا راتین از کهگیلویه و بویر احمد مقام اول را کسب کرد، ابوالفضل عابدی از مازندران دوم شد و سینا جلیلیان از کرمانشاه و آرمان علیزاده از البرز مشترکا عنوان سوم را کسب کردند.

در وزن ۶۷- کیلوگرم آرش مرادی از تهران در جایگاه نخست قرار گرفت، علیرضا شیرصفت از فارس در جایگاه دوم قرار گرفت و مهران حیدری از کرمانشاه و فرهاد اسکندری از آذربایجان مشترکا سوم شدند.

در وزن ۷۵ – کیلوگرم الیاس محمدزاده از گیلان مقام اول را به خود اختصاص داد، علی اکبر دستجردی فراهانی از تهران جایگاه دوم را بدست آورد، محمدمهدی شکری از مرکزی و سید رضا خوشکلام از گیلان مشترکا عنوان سوم را از آن خود کردند.

همچنین میلاد غنی از خوزستان بر سکوی اول وزن ۸۴- کیلوگرم ایستاد، امیرحسین درویش از تهران دوم شد و دانیال دست افکن از قزوین مقام سوم را بدست آورد.

در وزن ۸۴+ کیلوگرم مهدی عاشوری از مازندران عنوان نخست را از آن خود کرد، علیرضا حسنی از آذربایجان غربی دوم شد، صالح اباذری از قزوین و ابوالفضل محسن زاده از گیلان مشترکا در جایگاه سوم قرار گرفتند.

در بخش کاتا امیرحسین آرامیده از مازندران سکوی نخست را فتح کرد، امیر یزدان تدین از تهران به مقام دوم دست یافت، جاوید بهمن جاه از فارس و عباس حیاتی فر از کرمان مشترکا مقام سوم را کسب کردند.

در نتیجه تیمی، مازندران با ۳ طلا و ۱ نقره بر سکوی نخست ایستاد، گیلان با ۲ طلا و ۲ برنز دوم شد و تهران با۱ طلا و ۳ نقره در جایگاه سوم قرار گرفت.

گفتنی است، رقابت های کاراته رده سنی امید قهرمانی کشور به منظور انتخاب نفرات برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا که تیرماه سال جاری در قزاقستان برگزار می شود، انجام شد.