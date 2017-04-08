برگزاری کنکور ارشد در ۷ و ۸ اردیبهشت/ رقابت ۸۷۸ هزار داوطلب

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۶ تمامی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین بیست و دومین المپیاد علمی - دانشجویی کشور از روز چهارشنبه اول دی ماه ۹۵ منحصرا از طریق سایت سازمان سنجش آغاز شد و با در نظر گرفتن مهلت تمدید شده در روز شنبه ۱۱ دی ماه ۹۵ به پایان رسید.

وی افزود: بر اساس ضوابط تعداد ۷۵۹ هزار و ۶۹۵ داوطلب در مهلت مقرر برای شرکت در این آزمون ثبت نام کردند. همچنین ۱۱۸ هزار ۶۹۳ داوطلب متقاضی که موفق به ثبت نام نشده بودند نیز در روزهای اول تا سوم اسفندماه ۹۵ در این آزمون ثبت نام کردند. در نهایت تعداد ۸۷۸ هزار و ۳۸۸ نفر در این آزمون ثبت نام کردند.

افزایش ۱۳.۳۵ درصدی آمار داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد

توکلی یادآور شد: آمار داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۶ نسبت به آمار داوطلبان کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۵ تعداد ۱۱۷ هزار و ۲۷۲ نفر و یا به عبارت دیگر ۱۳.۳۵ درصد بیشتر بوده است. آمار داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۵ تعداد ۷۶۱ هزار و ۱۱۶ نفر بوده است.

وی گفت: از تعداد ۸۷۸ هزار و ۳۸۸ داوطلب ثبت نام کننده تعداد ۴۳۰ هزار و ۶۶ نفر زن و ۴۴۸ هزار و ۳۲۲ نفر مرد هستند. به عبارت دیگر ۴۸.۹۶ درصد ثبت نام کنندگان زن و ۵۱.۰۴ درصد آنان مرد هستند.

پیشتازی داوطلبان گروه علوم انسانی در کنکور ارشد

مشاور عالی سازمان سنجش خاطرنشان کرد: همچنین از تعداد ۸۷۸ هزار و ۳۸۸ داوطلب ثبت نام کننده تعداد ۵۳۳ هزار و ۵۵۱ داوطلب در گروه علوم انسانی، تعداد ۲۰۰ هزار و ۱۹۴ داوطلب در گروه فنی مهندسی، تعداد ۴۵ هزار و ۲۲۸ داوطلب در گروه علوم پایه، تعداد ۲۷ هزر و ۹۱۵ داوطلب در گروه کشاورزی و منابع طبیعی، تعداد ۶۹ هزار و ۳۴۳ داوطلب در گروه هنر و تعداد ۲ هزار و ۱۵۷ داوطلب در گروه دامپزشکی ثبت نام کرده اند.

وی افزود: از تعداد ۸۷۸ هزار و ۳۸۸ داوطلب ثبت نام کننده تعداد ۷۱ هزار و ۷۷۴ داوطلب علاوه بر انتخاب کد رشته امتحانی اول، علاقمندی خود را نسبت به انتخاب کد رشته امتحانی دوم نیز اعلام کرده اند.

صدور بیش از ۹۵۰ هزار کارت آزمون کارشناسی ارشد

توکلی اظهار داشت: با توجه به اینکه آزمون هر یک از کدرشته های امتحانی به طور جداگانه برگزار می شود و هر داوطلب برای شرکت در هر یک از کدرشته های امتحانی باید پرینت کارت شرکت در آزمون کدرشته امتحانی مربوط را داشته باشد، با توجه به آمار علاقمندان به کدرشته امتحانی دوم (۷۱ هزار و ۷۷۴ داوطلب) و آمار ثبت نام کنندگان (۸۷۸ هزار و ۳۸۸ داوطلب) برای برگزاری آزمون تعداد ۹۵۰ هزار و ۱۶۲ کارت ورود به جلسه آزمون صادر و آزمون برای این تعداد برگزار می شود.

وی گفت: از تعداد ۹۵۰ هزار و ۱۶۲ کارت صادره تعداد ۴۶۲ هزار و ۵۶۵ کارت برای داوطلبان زن و تعداد ۴۸۷ هزار و ۵۹۷ کارت برای داوطلبان مرد صادر می شود.

آغاز توزیع کارت آزمون از دوشنبه ۴ اردیبهشت ماه ۹۶

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: کارت شرکت در آزمون تمام داوطلبان ثبت نام کننده در روز دوشنبه ۴ اردیبهشت ماه ۹۶ بر روی سایت سازمان سنجش قرار خواهد گرفت و داوطلبان لازم است از روز دوشنبه ۴ اردیبهشت تا روز چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۹۶ با مراجعه به سایت سازمان سنجش پرینت کارت آزمون خود را دریافت کنند.

وی تاکید کرد: داوطلبانی که در ۲ کدرشته امتحانی به شرح مندرج در دفترچه راهنما ثبت نام کرده اند ۲ کارت ورود به جلسه آزمون صادر می شود.

توکلی اظهار داشت: بر اساس برنامه زمانی آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۶ تمامی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین بیست و دومین المپیاد علمی - دانشجویی کشور در روزهای پنجشنبه و جمعه ۷ و ۸ اردیبهشت ماه سال ۹۶ در ۶۸ شهرستان و ۱۸۵ حوزه امتحانی برای داوطلبان ۶ گروه آموزشی برگزار خواهد شد.

وی افزود: از ۱۳۲ کدرشته امتحانی آزمون داوطلبان ۴ کدرشته امتحانی شامل کد ۱۲۸۷ (مهندسی طراحی محیط زیست) کد ۱۳۵۶ (نمایش عروسکی) کد ۱۳۶۰ (مجموعه موسیقی) و کد ۱۱۲۹ (زبان و ادبیات اردو) منحصرا در شهرستان تهران برگزار می شود و آزمون ۱۲۸ کدرشته امتحانی دیگر از ۱۳۲ کدرشته امتحانی علاوه بر تهران در ۶۷ شهرستان دیگر برگزار می شود.

انتشار کارنامه کنکور ارشد در دهه دوم خردادماه ۹۶

مشاور عالی سازمان سنجش تاکید کرد: پس از برگزاری آزمون نتیجه اولیه آن به صورت کارنامه تنظیم و کارنامه تمامی داوطلبان شرکت کننده در جلسه آزمون توسط سازمان سنجش آموزش کشور در دهه دوم خردادماه ۹۶ از طریق سایت سازمان سنجش منتشر خواهد شد.