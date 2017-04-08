پالایشگاه خوزستان بخش عمده ای از معضل بیکاری آبادان را حل می کند

عامر کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدیدهای میدانی و فشرده اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از بخشهای مختلف صنعتی و شهری آبادان و خرمشهر در روزهای پنج شنبه و جمعه گفت: از ابتدای شروع به کار کمیسیون در منطقه، ۶ محور را در بازدیدها و بررسیهای مسائل اقتصادی در شهرهای آبادان و خرمشهر هدف گذاری کردیم.

وی افزود: با توجه به اینکه در حوزه گمرک، بانک و دیگر حوزه های اقتصادی، کمیسیون اقتصادی متناسب با شعار امسال تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» در راستای منویات مقام معظم رهبری، اقداماتی را از ابتدای آغاز به کار مجلس در دست انجام داشتند که نقطه شروع را از شهرهای آبادان و خرمشهر و از یادمانهای شهدای شلمچه و الفجر ۸ با تجدید بیعت با مقام شامخ شهدای ۸ سال دفاع مقدس در جهت پاسداری از آنچه که برای ما باقی گذاشتند، انتخاب کردند.

کعبی اظهار کرد: از جمله محورهای قابل پیگیری از سوی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع پالایشگاه خوزستان است که می تواند بخش عمده ای از مشکلات اشتغال آبادان را حل کند ضمن آنکه موضوع استقرار گمرک در دروازه های دائمی سازمان منطقه آزاد اروند نیز محور بعدی مسائل قابل پیگیری از سوی این کمیسیون به شمار می رود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع واگذاری سهام پالایشگاه آبادان به سهام عدالت، تصریح کرد: بررسی مشکلات اقتصادی واحدهای صنعتی، تولیدی و بررسی وضعیت شهرهای اروندکنار و چوئبده و همچنین الحاق آنها به محدوده منطقه آزاد اروند (در صورت ممکن) و لایروبی اروند از دیگر موارد قابل بحث و بررسی و پیگیری از سوی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در حوزه شهرستانهای آبادان و خرمشهر بوده است.

به گفته وی اعضای کمیسیون اقتصادی قول داده اند تا به عنوان هدیه به مردم شهید پرور شهرهای آبادان و خرمشهر مسائل اشاره شده را در مجلس شورای اسلامی پیگیری کنند تا مشکلات این دو شهر تا حدودی رفع شود.