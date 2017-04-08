آغاز عملیات مبارزه با بیماری تب مالت در خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان، محمد اصغرزاده اظهارکرد: باتوجه به شروع فصل زایش دامها، طرح سراسری واکسیناسیون بره و بزغالهها علیه تب مالت به صورت همزمان در استان آغاز شده است.
وی عنوان کرد: پیش بینی میشود بیش از ۴۰۰ هزار راس طی ۴ ماهه نخست سال جاری علیه این بیماری ایمن شوند.
وی به افزایش مصرف شیر گوسفند و بز در فصل بهار اشاره کرد و افزود: در صورتی که مسایل بهداشتی رعایت نشود، سبب ابتلاء انسان به بیماری تب مالت میشود.
اصغرزاده با بیان اینکه طی سال گذشته ۳۹۰ هزار راس علیه تب مالت واکسینه شدهاند یادآور شد: با اقدامات بهداشتی دامپزشکی، آموزش و واکسیناسیون گسترده دامها طی دو سال اخیر، ۷۵ درصد ابتلاء انسانی این بیماری در استان کاهش داشته است.
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