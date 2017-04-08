انفجار مین در حاشیه بازارچه پرویزخان

نعمت الله نازپرورده در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع انفجار مین طی امروز در شهرستان قصرشیرین خبر داد و اظهار داشت: این انفجار خارج از محدوده بازارچه پرویزخان بوده و در حین تعلیف دام رخ داد.

نازپرورده با بیان اینکه تلفات یا صدمات انسانی در پی این انفجار نداشتیم، گفت: فقط چهار گوسفند در این انفجار تلف شدند.

وی گفت: این انفجار در حاشیه مرز پرویزخان به سمت پاسگاه قلعه سفید رخ داد و خارج از محدوده خدمات بازارچه بوده است.

نازپرورده با اشاره به فعالیت ۱۰ تیم خنثی سازی در شهرستان قصرشیرین گفت: با توجه به وقوع سیلاب در برهه هایی و فرسایش خاک و جابجایی مین ها در مناطق جنگی، شهروندان و دامداران و... بهنگام مشاهده مین سریعا موضوع را به تیم های مین زدایی اطلاع دهند و خود به مین نزدیک نشوند.