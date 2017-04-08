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۱۹ فروردین ۱۳۹۶، ۱۳:۱۱

معاون فرمانداری قصرشیرین خبر داد:

انفجار مین در حاشیه بازارچه پرویزخان

انفجار مین در حاشیه بازارچه پرویزخان

کرمانشاه- معاون سیاسی فرمانداری قصرشیرین از انفجار مین در حاشیه بازارچه پرویزخان در این شهرستان خبر داد.

نعمت الله نازپرورده در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع  انفجار مین طی امروز در شهرستان قصرشیرین خبر داد و اظهار داشت: این انفجار  خارج از محدوده بازارچه پرویزخان بوده و در حین تعلیف دام رخ داد.

نازپرورده با بیان اینکه تلفات یا صدمات انسانی در پی این انفجار نداشتیم، گفت: فقط چهار گوسفند در این انفجار تلف شدند.

وی گفت: این انفجار در حاشیه مرز پرویزخان به سمت پاسگاه قلعه سفید رخ داد و خارج از محدوده خدمات بازارچه بوده است.

نازپرورده با اشاره به فعالیت ۱۰ تیم خنثی سازی در شهرستان قصرشیرین گفت: با توجه به وقوع سیلاب در برهه هایی و فرسایش خاک و جابجایی مین ها در مناطق جنگی، شهروندان و دامداران و... بهنگام مشاهده مین سریعا موضوع را به تیم های مین زدایی اطلاع دهند و خود به مین نزدیک نشوند.

کد مطلب 3947486

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