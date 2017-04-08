روسیه انگلیس را به «دو رویی مستعمراتی» متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، نشست شب گذشته شورای امنیت که برای بررسی حمله موشکی روز جمعه آمریکا به سوریه برگزار شده بود بعد از آنکه «متیو ریکرافت» نماینده انگلیس در سازمان ملل، از حمله آمریکا حمایت و روسیه را متهم به حمایت از «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه کرد، صحنه جنگ لفظی میان وی و نماینده روسیه شد.

ریکرافت در جلسه شب گذشته بدون توجه به شواهد موجود و حقیقت ماجرای سوریه، گفت: حمله روز گذشته هشداری به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بود و اکنون وی متوجه اقدامات خود شده است.

ریکرافت همچنین روسیه را متهم کرد که هر چه بشار اسد می خواهد در اختیار وی قرار می دهد.

در واکنش به این اظهارات، «ولادیمیر سافرانکوف» نماینده روسیه در سازمان ملل گفت: این اظهارات غیر حرفه ای و اتهامات علیه کشور مرا متوقف کنید. این رفتار دیپلماتیک نیست. این اظهارات دروغ هستند. سعی نکنید که وارد جنگ در جهان عرب شوید. هیچ کاری نمی توانید انجام دهید و هیچ چیزی به دست نخواهید آورد.

نماینده روسیه در سازمان ملل در ادامه خطاب به نماینده انگلیس گفت: تمام کشورهای عربی دو رویی مستعمراتی کشور شما را به یاد دارند.