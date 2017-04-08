تاریخ می گوید آمریکا برای توجیه جنگ افروزی دروغ می گوید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تله سور، «ساشا لورنتی» نماینده بولیوی در سازمان ملل که کشورش از اعضای غیر دائم شورای امنیت است در نشست شب گذشته شورای امنیت درباره حمله آمریکا به سوریه، آمریکا را متهم به دروغگویی کرد.

ساشا لورنتی در این رابطه گفت: تاریخ به ما می گوید که آمریکا برای توجیه جنگ افروزی ها به دروغگویی روی می آورد.

وی در ادامه به جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ و دروغگویی آمریکا درباره وجود تسلیحات کشتار جمعی در عراق اشاره کرد.

نماینده بولیوی در سازمان ملل گفت: اکنون آمریکا فکر می کند هم بازرس است، هم وکیل مدافع، هم قاضی و هم جلاد.

وی در ادامه، اقدام روز گذشته آمریکا در حمله موشکی به سوریه به بهانه حمله شیمیایی دولت سوریه به منطقه «خان شیخون» مورد انتقاد قرار داده و آن را به فرایند دروغ پردازی های مقامات آمریکایی در سال ۲۰۰۳ برای توجیه جنگ عراق تشبیه کرد.