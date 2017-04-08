به گزارش خبرگزاری مهر، متن اطلاعیه دفتر آیت الله العظمی حسین نوری همدانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن تبریک اعیاد ماه‌های رجب و شعبان و با توجه به فرارسیدن ایام انتخابات ریاست جمهوری و احتمال درخواست برای ملاقات نامزدهای محترم انتخاباتی و یا مرتبطین با این موضوع از مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حسین نوری همدانی، این دفتر به اطلاع می‌رساند معظم له پیرامون اصل حضور پرشور و همگانی مردم متعهد ایران اسلامی در انتخابات و همچنین بیان شاخص‌های انتخاب اصلح، فرمایشاتی در گذشته داشته‌اند که در آینده نیز مورد تأکید قرار خواهند گرفت.

ولی این دفتر از پذیرش کلیه شخصیت‌های محترمی که در رابطه با موضوع ملاقات مربوط به انتخابات با معظم له درخواست ملاقات داشته باشند، معذور است.