  1. استانها
  2. گلستان
۱۹ فروردین ۱۳۹۶، ۱۵:۰۰

رئیس حوزه هنری گلستان:

چهره های شاخص هنری گلستان در هفته هنر انقلاب معرفی می شوند

چهره های شاخص هنری گلستان در هفته هنر انقلاب معرفی می شوند

گرگان- رئیس حوزه هنری استان گلستان گفت: چهره شاخص هنری استان گلستان در هفته هنر انقلاب اسلامی معرفی می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، نقی محمد نژاد ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: شورای عالی فرهنگ عمومی کشور تاریخ ۲۰ فروردین، روز شهادت شهید مرتضی آوینی را روز هنر انقلاب نامید و به پیشنهاد حوزه هنری از تاریخ ۱۹ الی ۲۶ فروردین هفته هنر انقلاب انتخاب و به تصویب رسید.

وی افزود: برنامه‌های هفته هنر انقلاب اسلامی با همکاری اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان و تعدادی از دستگاه‌های فرهنگی و هنری استان برگزار می‌شود.

 وی تصریح کرد: اکران فیلم‌های مستند و داستانی، اجرای نمایش، برپایی کارگاه تجسمی، برپایی نمایشگاه آثار تجسمی، برگزاری عصر شعر و خاطره، نقد و تحلیل اثار مکتوب، تجلیل از هنرمندان شاخص انقلاب، بررسی موسیقی انقلاب، غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا، رونمایی از آثار و تولیدات حوزه هنری، دیدار هنرمندان و پرنسل حوزه هنری با نماینده ولی‌فقیه و استاندار گلستان و... از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که از ۱۹ تا ۲۶ فروردین‌ماه در استان گلستان برگزار می‌شود.

رئیس حوزه هنری استان گلستان تصریح کرد: افکار و اندیشه‌های سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی همیشه سرمشق هنرمندان متعهد کشور است و روز هنر انقلاب اسلامی فرصت مناسبی است که نسل جوان با اندیشه‌ها و دیدگاه‌های این هنرمند شهید بیشتر آشنا شوند.

محمد نژاد اظهار کرد: «هنر انقلاب و سید شهیدان اهل قلم»، «هنر انقلاب، سینما و تئاتر»، «هنر انقلاب و ادبیات»، «هنر انقلاب»، «مقاومت و بیداری اسلامی»، «هنر انقلاب، ایثار و شهادت»، «هنر ولایت و رهبری»، «هنر انقلاب و ادبیات پایداری» از عناوین روزهای هفته هنر انقلاب است.

وی در رابطه با انتخاب چهره شاخص هنری استان گلستان در سال ۹۵، گفت: طی فراخوانی که به گروه‌ها و انجمن‌های مختلف هنری استان ارسال‌شده و بر اساس معیارهای در نظر گرفته‌شده به خصوص فعالیت هنرمند در رابطه باهنر انقلاب اسلامی تعدادی از هنرمندان به دبیرخانه معرفی می‌شوند و در نهایت یک نفر به عنوان چهره شاخص هنری استان گلستان انتخاب و روز دوشنبه طی مراسمی معرفی می‌شود.

رئیس حوزه هنری گلستان با اشاره به آغاز ایام پرفیض اعتکاف گفت: تعدادی از آثار نمایشی شهید آوینی در نظر گرفته‌شده تا در هفت مسجد استان گلستان برای معتکفین به نمایش گذاشته شود.

کد مطلب 3947604

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها