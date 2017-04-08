چهره های شاخص هنری گلستان در هفته هنر انقلاب معرفی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، نقی محمد نژاد ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: شورای عالی فرهنگ عمومی کشور تاریخ ۲۰ فروردین، روز شهادت شهید مرتضی آوینی را روز هنر انقلاب نامید و به پیشنهاد حوزه هنری از تاریخ ۱۹ الی ۲۶ فروردین هفته هنر انقلاب انتخاب و به تصویب رسید.

وی افزود: برنامه‌های هفته هنر انقلاب اسلامی با همکاری اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان و تعدادی از دستگاه‌های فرهنگی و هنری استان برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: اکران فیلم‌های مستند و داستانی، اجرای نمایش، برپایی کارگاه تجسمی، برپایی نمایشگاه آثار تجسمی، برگزاری عصر شعر و خاطره، نقد و تحلیل اثار مکتوب، تجلیل از هنرمندان شاخص انقلاب، بررسی موسیقی انقلاب، غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا، رونمایی از آثار و تولیدات حوزه هنری، دیدار هنرمندان و پرنسل حوزه هنری با نماینده ولی‌فقیه و استاندار گلستان و... از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که از ۱۹ تا ۲۶ فروردین‌ماه در استان گلستان برگزار می‌شود.

رئیس حوزه هنری استان گلستان تصریح کرد: افکار و اندیشه‌های سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی همیشه سرمشق هنرمندان متعهد کشور است و روز هنر انقلاب اسلامی فرصت مناسبی است که نسل جوان با اندیشه‌ها و دیدگاه‌های این هنرمند شهید بیشتر آشنا شوند.

محمد نژاد اظهار کرد: «هنر انقلاب و سید شهیدان اهل قلم»، «هنر انقلاب، سینما و تئاتر»، «هنر انقلاب و ادبیات»، «هنر انقلاب»، «مقاومت و بیداری اسلامی»، «هنر انقلاب، ایثار و شهادت»، «هنر ولایت و رهبری»، «هنر انقلاب و ادبیات پایداری» از عناوین روزهای هفته هنر انقلاب است.

وی در رابطه با انتخاب چهره شاخص هنری استان گلستان در سال ۹۵، گفت: طی فراخوانی که به گروه‌ها و انجمن‌های مختلف هنری استان ارسال‌شده و بر اساس معیارهای در نظر گرفته‌شده به خصوص فعالیت هنرمند در رابطه باهنر انقلاب اسلامی تعدادی از هنرمندان به دبیرخانه معرفی می‌شوند و در نهایت یک نفر به عنوان چهره شاخص هنری استان گلستان انتخاب و روز دوشنبه طی مراسمی معرفی می‌شود.

رئیس حوزه هنری گلستان با اشاره به آغاز ایام پرفیض اعتکاف گفت: تعدادی از آثار نمایشی شهید آوینی در نظر گرفته‌شده تا در هفت مسجد استان گلستان برای معتکفین به نمایش گذاشته شود.