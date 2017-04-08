مراسم معنوی اعتکاف در۱۲۴مسجد آذربایجان شرقی برگزار می شود

حجت الاسلام میکائیل اسکندری در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به از آماده سازی۱۲۴ مسجد در استان برای برگزاری سنت حسنه اعتکاف خاطر نشان کرد: پیش‌بینی می شود نزدیک به ۲۰ هزار نفر در مراسم معنوی اعتکاف سال جاری حضور داشته باشند.

وی افزود: از تعداد مساجد در نظر گرفته شده برای این مراسم ۵۱ مسجد ویژه بانوان، ۲۸ باب مسجد برای برادران و ۱۳ باب مسجد مشترک آماده پذیرایی از معتکفان در شهرستان‌های استان هستند که پیش‌بینی می‌کنیم که نزدیک به ۱۳ هزار نفر در شهرستان های آذربایجان شرقی معتکف شوند.

دبیر ستاد اجرایی اعتکاف آذربایجان شرقی در پایان اظهار داشت: در تبریز نیز ۳۱ مسجد برای خواهران و ۹ مسجد برای برادران در نظر گرفته شده است که پیش بینی می شود در مجموع بیش از شش هزار و ۵۰۰ نفر معتکف در آنها حضور یابند و در مجموع نزدیک به ۲۰ نفر در استان معتکف شوند.