نگاه به بخش کشاورزی براساس سود و زیان نباشد/اجرای۱۳۱پروژه کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نامجو ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی اظهار کرد: با توجه به اینکه خشکسالی و کمآبی به کشاورزی آسیب میرساند و یکی از شغلهای مهم استان محسوب میشود، انتظار میرود تا دولت نگاه ویژهای به این بخش داشته و وامهای کمبهره به کشاورزان اعطا کند.
نامجو همچنین با اشاره به اجرای عملیات ۱۳۱ پروژه کشاورزی در سطح خراسان شمالی، تصریح کرد: این تعداد پروژه در دو هزار و ۴۰۰ هکتار زمین کشاورزی اجرا میشود و امیدواریم طی امسال به اتمام برسد.
وی افزود: با اجرای این پروژهها در سطح شهرستانهای خراسان شمالی برای یک هزار و ۹۷۰ نفر اشتغالزایی ایجاد میشود.
رئیس سازمان نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان همچنین با اشاره به سامانه آبیاری قطرهای گفت: با توجه به اینکه سامانه آبیاری قطرهای به لحاظ اقتصادی برای زمینهای زراعی و باغی منحصربهفرد است، این اقدام برای بسیاری از زمینهای کشاورزی خراسان شمالی انجامشده و طی سال گذشته ۹۴۲ هکتار از زمینهای منطقه دشت از سامانه آبیاری قطرهای برخوردار شد.
نامجو بیان کرد: در حال حاضر به ازای تمام پروندههایی تکمیلی پروژههای آبیاری تحتفشار بودجه تخصیصیافته است.
این مسئول اظهار کرد: درزمینهٔ کشاورزی آبیاری تحتفشار مشکل تأمین اعتبار وجود ندارد بلکه به کشاورز نیاز است.
خرید ۹۰ درصد از سموم کشاورزی بدون نسخه گیاهپزشکی
رئیس سازمان نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در بخشی دیگر از سخنان خود به خریداری سموم کشاورزی بدون نسخه گیاهپزشکی اشاره کرد و گفت: متأسفانه ۹۰ درصد کشاورزان استان بدون مراجعه به گیاهپزشک و دریافت نسخه، سموم موردنظر را خریداری میکنند.
نامجو تأکید کرد: کشاورزان برای تهیه سموم حتماً به کلینیک مراجعه و بر اساس نظر و نسخه گیاهپزشک اقدام به خرید سموم کنند.
وی افزود: خریداری سموم بر اساس نسخه گیاهپزشک سبب میشود تا کشاورز مادهای غیراستاندارد و یا بیشتر از حد مجاز استفاده نکند.
رئیس سازمان نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان بیان کرد: چنانچه کشاورزان بدون نسخه گیاهپزشک از سموم استفاده کنند و مشکلی پیش بیاید، هیچگونه خدماتی به آنها تعلق نخواهد گرفت.
نامجو گفت: در حال حاضر ۶۸ واحد کلینیک گیاهپزشکی در سطح خراسان شمالی وجود دارد که کشاورزان میتوانند برای مشاوره و تهیه نسخه به آنها مراجعه کنند.
وی به کلینیکهای گیاهپزشکی توصیه کرد تا از قرار دادن سموم کشاورزی بدون نسخه خودداری کنند چراکه بهصورت قانونی با آنان برخورد میشود.
این مسئول گفت: متأسفانه طی سال گذشته چندین مورد تخلف از طرف کلینیکهای گیاهپزشکی در سطح شهرستانها رخداده که با آنان برخورد شد.
۲۶۰۰ نفر عضو سازمان نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
وی بابیان اینکه دو هزار و ۶۰۰ نفر عضو سازمان نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی هستند گفت: ۱۷۷ شرکت و ۲۰ رشته در حوزههایی همچون زراعت، باغی، منابع طبیعی، جنگلداری، دامپروری، محیطزیست و غیره در زیرمجموعه این سازمان مشغول به فعالیت هستند.
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