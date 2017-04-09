۳ عامل ارتقا در فناوری هسته ای/ باید سرعت پیشرفت را افزایش دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۰فروردین ماه سال ۱۳۸۵ خبر دستیابی ایران به فناوری غنی سازی اورانیوم و راه اندازی یک زنجیره کامل غنی سازی در نطنز اعلام شد. در پی این خبر با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، به پاس قدردانی از تلاش های افتخار آمیز دانشمندان جوان ایران اسلامی، بیستم فروردین ماه، مقارن با تکمیل چرخه سوخت هسته ای در تقویم رسمی ایرانیان روز ملی فناوری هسته ای نام گرفت.

این فناوری در برگیرنده بسیاری از علوم مهندسی و پایه است و در حال حاضر منحصراً در اختیار تعداد کمی از کشورهای جهان است. اهمیت کسب این فناوری موجب جهش علمی در همه زمینه های علمی و صنعتی در کشور شده است.

با توجه به اینکه موضوع فناوری هسته ای در کشور با فعالیت و تلاش دانشمندان و محققان ایرانی ارتباط مستقیم دارد، به سراغ یکی از اساتید محققان عرصه هسته ای کشور و دارنده کرسی پژوهشی «گداخت هسته ای»، ریاست مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات رفتیم تا بتوانیم از وضعیت فناوری هسته ای از نظر پژوهشی و خلاء های آن مطلع شویم.

دکتر محمود قرآن نویس، در گفتگو با خبرنگار به مناسبت روز ملی فناوری هسته ای گفت:وقتی از انرژی هسته ای صحبت می کنیم در واقع به انرژی ذخیره شده در داخل یک اتم که به شکل نیروهایی، هسته اتم را به صورت واحد نگه می دارند، اشاره می کنیم. دانشمندان یاد گرفته اند چگونه از این نیروها مقادیر زیادی انرژی به دست آورند. این انرژی می تواند برای تولید برق مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه از سال ۱۹۷۵ این فناوری مورد توجه متخصصان ایرانی قرار گرفته است، گفت:قبل از انقلاب متخصصانی خوبی داشتیم و در واقع در این زمینه کار می کردند.

قرآن نویس تاکید کرد: کشورهای پاکستان، هند، کره جنوبی از ظرفیت های کم شروع کردند و اکنون توانسته اند نیروگاههایی با ظرفیت ۳۰۰ مگاوات داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه ما بعد از انقلاب نیروهای انسانی خوبی در زمینه فناوری هسته ای داشتیم، گفت: اکنون هم دانشمندان خوبی تربیت کرده ایم در حال حار این نیاز حس می شود که نیروهایمان به سایر کشورها برای دستیابی به یافته های علمی بیشتر اعزام شوند.

به گفته دارنده کرسی پژوهشی گداخت هسته ای، دنیا دلشان برای ما نسوخته؛ دنیا به دنبال پول و منافع خود است؛ ما باید متکی به خود و نیروهای خود باشیم چون فناوری هسته ای تخصص پیچیده ای است و ما نمی توانیم بدون نیروهای متخصص پیشرفت کنیم. به همین دلیل ضروری است نیروهای انسانی خود را با کشورهایی که رابطه خوبی داریم ارتباط دهیم تا آموزش هایی ببینند و به کشور بازگردند؛ از این طریق می توانیم با ظرفیت پایین تر راکتور بسازیم و انرژی خود را از این فناوری بدست آوریم.

آینده فناوری هسته ای در گرو توان دولت

وی با تاکید بر اینکه نمی توان تخمین زد که ما در چه زمانی شاهد پیشرفت و نتیجه تحقیقات محققانمان در این فناوری هستیم، گفت: این آینده را نمی توان تخمین زد زیرا بستگی به توان دولت و دانشگاهها دارد.

به گفته قرآن نویس، فناوری هسته ای نیازمند علومی همچون مکانیک، الکترونیک، مواد شیمی، فیزیک و ... است؛ متخصصان در این زمینه ها می توانند در راستای پیشرفت در فناوری هسته ای گام بردارند.

وی خاطر نشان کرد: دومین انرژی که محققان روی آن تحقیقات انجام می دهند و پاک تر از شکاف هسته ای است گداخت هسته ای محسوب می شود.

قران نویس در ادامه با بیان اینکه همجوشی یا گداخت هسته‌ای، واکنشی کاملاً برعکس شکافت هسته‌ای است؛ به جای شکافتن اتم‌های بزرگ به اتم‌های کوچک، اتم‌های کوچک به یکدیگر جوش داده می‌شوند تا اتم‌های بزرگ بوجود آیند و این واکنش انرژی خیلی زیادی آزاد می‌کند، اظهار داشت: باید سرعت پیشرفت در این فناوری را افزایش دهیم تا بتوانیم به خوبی پیشرفت کنیم.

قران نویس بیان داشت: در صورتیکه ما بخواهیم به آن مرحله ای برسیم که کشورهای دیگر همچون ژاپن رسیده اند، باید حداقل ۱۵-۲۰ سال بگذرانیم.

۳ خلاء برای پیشرفت فناوری هسته ای باید پر شود

قران نویس در ادامه با بیان اینکه ۳ خلاء در فناوری هسته ای دیده می شود، گفت: در حال حاضر بودجه، ابزار و نیروی انسانی نداریم؛ اینها باید تقویت شوند تا بتوانیم به مرحله مورد نظر که پیشرفت در فناوری هسته ای است، برسیم.

تحقیقات هسته ای کشور با ارزش است ولی کافی نیست

وی گفت: تحقیقات و اقدامات محققانمان برای تحقیقات هسته ای با ارزش است ولی کافی نیست.

ضرورت توجه دولت به نیروی های انسانی

وی افزود: دولت باید به نیروی انسانی توجه زیادی داشته باشد. البته دولت یازدهم حمایتهایی داشته؛ بودجه هم اختصاص داده اما پول بدون ابزار و نیروی انسانی فایده ندارد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه نباید بگذاریم در زمینه هسته ای و گداخت عقب بمانیم، گفت: ان شا الله یک تا دوماه دیگر نیروهای انسانی را برای آموزش در زمینه گداخت هسته ای به سایر کشورها می فرستیم.

وی تاکید داشت: با بر طرف کردن خلاء های فناوری هسته ای می توان سرعت پیشرفت خود را بیشتر کرد.