اجرای طرح پیشگیری از مصرف موادمخدر در ۵۱ دانشگاه‌

حمید یعقوبی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این طرح در راستای سیاست های کشور برای مقابله با آسیب های اجتماعی تدوین و تهیه شده و می تواند یکی از کارهای فوق العاده ای باشد که مقام معظم رهبری برآن تاکید دارند.

مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان خاطرنشان کرد: یک بسته خدمتی برای آموزش مهارت های زندگی، یک بسته خدمتی نیز برای آموزش کارشناسان و روانشناسان که مداخلات کوتاه و مختصر را به دانشجویان ارایه می دهند پیش بینی شده است .

وی افزود: بسته خدمتی دیگر برای اساتید دانشگاه ها پیش بینی شده که درسنامه اساتید است و اکنون در حال تدوین محتوا برای بحث پیشگیری هستیم تا اساتید محتواهای تدوین شده را در کلاس ها ارایه دهند.

یعقوبی ادامه داد: یک بسته خدمتی برای دانشجویان همیار پیش بینی شده و بسته آخر یعنی بسته پنجم، بسته ارزشیابی است. این طرح با همکاری ستاد پیشگیری از مواد مخدر ناجا در ۵۱ دانشگاه منتخب اجرایی می شود و ارزشیابی می شود که این طرح تا چه اندازه موفق و تاثیرگذار بوده است.