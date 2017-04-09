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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۸:۵۶

در گفتگو با مهر اعلام شد:

اجرای طرح پیشگیری از مصرف موادمخدر در ۵۱ دانشگاه‌

اجرای طرح پیشگیری از مصرف موادمخدر در ۵۱ دانشگاه‌

مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان از اجرای طرح «پیام» در ۵۱ دانشگاه کشور در سال جدید خبر داد و گفت: این طرح مخفف پیشگیری از مصرف مواد مخدر و روان گردان‌ها در دانشگاه ها است.

حمید یعقوبی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این طرح در راستای سیاست های کشور برای مقابله با آسیب های اجتماعی تدوین و تهیه شده و می تواند یکی از کارهای فوق العاده ای باشد که مقام معظم رهبری برآن تاکید دارند.

مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان خاطرنشان کرد: یک بسته خدمتی برای آموزش مهارت های زندگی، یک بسته خدمتی نیز برای آموزش کارشناسان و روانشناسان که مداخلات کوتاه و مختصر را به دانشجویان ارایه می دهند پیش بینی شده است .

وی افزود: بسته خدمتی دیگر برای اساتید دانشگاه ها پیش بینی شده که درسنامه اساتید است و اکنون در حال تدوین محتوا برای بحث پیشگیری هستیم تا اساتید محتواهای تدوین شده را در کلاس ها ارایه دهند.

یعقوبی ادامه داد: یک بسته خدمتی برای دانشجویان همیار پیش بینی شده و بسته آخر یعنی بسته پنجم، بسته ارزشیابی است. این طرح با همکاری ستاد پیشگیری از مواد مخدر ناجا در ۵۱ دانشگاه منتخب اجرایی می شود و ارزشیابی می شود که این طرح تا چه اندازه موفق و تاثیرگذار بوده است.

کد مطلب 3947753
زهرا سیفی

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