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۱۹ فروردین ۱۳۹۶، ۱۸:۱۴

رئیس اداره تبلیغات اسلامی فومن:

مراسم معنوی اعتکاف در ۴مسجد شهرستان فومن برگزار می شود

مراسم معنوی اعتکاف در ۴مسجد شهرستان فومن برگزار می شود

فومن- رئیس تبلیغات اسلامی فومن با اشاره به فرارسیدن ایام البیض، از آمادگی چهار مسجد در این شهرستان برای برپایی مراسم معنوی اعتکاف خبر داد.

حجت الاسلام سیاوش طائب در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به فرارسیدن ایام البیض و برگزاری مراسم معنوی اعتکاف، اظهار کرد: امسال در شهرستان فومن چهار مسجد میزبان برگزاری این مراسم معنوی است.

وی با بیان اینکه از این تعداد دو مسجد در حوزه شهری و دو مسجد نیز در حوزه روستایی قرار دارند، افزود: تلاش شده تا امکانات لازم برای برگزاری هرچه باشکوه تر این مراسم معنوی با همکاری سایر ادارات و سازمان های شهرستان فراهم شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی فومن با اشاره به اینکه سال گذشته نیز چهار مسجد برای این مراسم تدارک دیده شده بود، گفت: ۲۳۲ شهروند معتکف فومنی نیز در این مراسم معنوی در سال گذشته حضور داشتند.

وی اعتکاف را فرصتی مناسب برای صیقل دادن روح و جسم از هر بدی و گناه عنوان و خاطرنشان کرد: باید با فرهنگ سازی، زمینه مناسب برای حضور بیشتر جوانان در این مراسم و بهره گیری از فضای معنوی آن فراهم شود.

کد مطلب 3947814

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