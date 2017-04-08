مراسم معنوی اعتکاف در ۴مسجد شهرستان فومن برگزار می شود

حجت الاسلام سیاوش طائب در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به فرارسیدن ایام البیض و برگزاری مراسم معنوی اعتکاف، اظهار کرد: امسال در شهرستان فومن چهار مسجد میزبان برگزاری این مراسم معنوی است.

وی با بیان اینکه از این تعداد دو مسجد در حوزه شهری و دو مسجد نیز در حوزه روستایی قرار دارند، افزود: تلاش شده تا امکانات لازم برای برگزاری هرچه باشکوه تر این مراسم معنوی با همکاری سایر ادارات و سازمان های شهرستان فراهم شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی فومن با اشاره به اینکه سال گذشته نیز چهار مسجد برای این مراسم تدارک دیده شده بود، گفت: ۲۳۲ شهروند معتکف فومنی نیز در این مراسم معنوی در سال گذشته حضور داشتند.

وی اعتکاف را فرصتی مناسب برای صیقل دادن روح و جسم از هر بدی و گناه عنوان و خاطرنشان کرد: باید با فرهنگ سازی، زمینه مناسب برای حضور بیشتر جوانان در این مراسم و بهره گیری از فضای معنوی آن فراهم شود.