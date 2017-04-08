به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین روز از رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی نوجوانان جهان به میزبانی شهر بانکوک تایلند از ظهر فردا یکشنبه آغاز می شود که مهدی پاپی و امیررضا عسگری دون، نمایندگان دسته ۸۵ کیلوگرم کشورمان در مسابقه گروه (A) به روی تخته خواهند رفت.

هر دو وزنه بردار ایران با رکورد ورودی ۳۰۱ کیلوگرم در جایگاه های اول و دوم استارت لیست نهایی این مسابقات قرار دارند و مدعیان ترکیه، قزاقستان و ازبکستان با ۳۰۰ کیلوگرم در رده های بعدی جای گرفته اند.

افشین طاهری و محمد مویدی نمایندگان دسته ۷۷ کیلوگرم تیم وزنه برداری نوجوانان ایران امروز شنبه به عناوین هفتم و هشتم رسیدند.