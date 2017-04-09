آیت الله باریک بین شخصیتی آراسته به اخلاق و ایمان بود

حجت الاسلام والمسلمین علی نعمت اللهی درپی درگذشت آیت الله هادی باریک بین امام جمعه سابق قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر، ویژگی های اخلاقی نماینده سابق ولی فقیه در استان را بسیار برجسته و در ابعاد مختلف دانست که می تواند الگوی دیگران باشد.

وی افزود: آیت الله باریک بین شخصیت منحصربفردی داشت و می توان گفت چهره ای ملی بود و موجب افتخار کشور بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین بیان کرد: در اقصی نقاط میهن اسلامی این شخصیت را به عنوان یک فرد انقلابی و مبارز می شناختند و سابقه گذشته ایشان درخشان است و از پیشگامان مبارزه با طاغوت محسوب می شوند.

نعمت اللهی یادآورشد: ایت الله باریک بین عمر گرانبهای خود را در راه اعتلای نظام و انقلاب سپری کرد و با تحمل حبس و تبعید و سختی های فراوان شخصیتی ماندگار از خود ساختند که همچنان در اذهان خواهد ماند.

ایت الله باریک بین آراسته به اخلاق بود

وی اضافه کرد: ایشان آراسته به اخلاق بودند و حسن خلق، زهد و تقوای این عالم فرزانه زبانزد عام و خاص بود و مکنت مالی ایشان قبل و بعد از انقلاب هیچ تفاوتی نکرد.

نعمت اللهی گفت: مشی اعتدالی ایت الله باریک بین موجب شده بود هیچگاه دچار افراط و تفریط نشود و با دلسوزی ویژه نسبت به انقلاب همواره مرید امام ورهبری بود و ولایتمداری صادقانه خود را حفظ کرد.

وی بیان کرد: بعد از ارتحال امام ایشان سه دهه نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین بود و همه جریان های سیاسی ایشان را قبول داشتند و تا آخرین لحظه دل در گرو رهبری و ولایت داشتند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین یادآورشد: ایشان شخصیتی فرهنگی بودند و با رفتار محبت آمیز و اسلامی خود در جذب افراد نقش موثری ایفا کردند و فردی عمل گرا، اهل معنا و ساده زیست و مومن بودند و موجب افتخار استان و کشورند.