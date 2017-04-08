حزب مؤتلفه اسلامی درگذشت آیت الله باریک بین را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی، در پی رحلت آیت‌الله باریک‌بین نماینده سابق ولی فقیه در استان قزوین، حزب موتلفه اسلامی پیام تسلیتی صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

«اناالله و انا الیه راجعون

رحلت عالم ربانی، خدمتگزار صدیق اسلام و مسلمانان و ابوالشهید حضرت آیت‌الله باریک‌بین را به محضر مبارک مقام معظم رهبری و مردم شریف ایران به ویژه به مردم ولایت مدار قزوین و به حوزه‌های علمیه استان و به خانواده معزز و بازماندگان محترم تسلیت می‌گوییم.

این عالم وارسته مدت‌های طولانی بیش از نیم قرن در خدمت حوزه‌های علمیه و انقلاب و دفاع مقدس و استقلال کشور و ولایت و ترویج مکتب، خدماتی برجسته ارائه کرد و در این راه صدمات و رنج های فراوانی را متحمل شد و فرزند عزیزشان را به امامت، ولایت و استقلال و آزادی ملت ایران تقدیم کرد. خداوند متعال به برکت ولادت حضرت جوادالائمه(ع) و در آستانه ولادت مولود کعبه امیرمومنان(ع) به ایشان جزای خیر و به بازماندگان و یارانش صبر جمیل مرحمت نماید».