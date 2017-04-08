کارلوس کی روش تا دوشنبه در ایران خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در پی درج اخباری در خصوص عدم حضور کارلوس کی روش، سر مربی تیم ملی فوتبال در ایران، فدراسیون فوتبال اعلام کرد که سرمربی تیم ملی تا روز دوشنبه هفته جاری در تهران خواهد بود و فعالیتهای مربوط به تیم ملی فوتبال را پیگیری میکند.

در ادامه این بیانیه آمده است: سفرهای سرمربی تیم ملی با هماهنگی فدراسیون فوتبال صورت می گیرد و تمامی برنامه ها با همکاری و تعامل در حال اجرا است. فدراسیون فوتبال از رسانه ها می‌خواهد که قبل از انتشار اخبار خود، جهت تکمیل اطلاعات خبر مربوطه، اطلاعات لازم را کسب و سپس نسبت به درج آن اقدام کنند.