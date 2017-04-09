آیت الله باریک بین انقلابی بود و ولایتمدار باقی ماند

حجت الاسلام عباس نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: از مهمترین ویژگی های بارز نماینده سابق ولی فقیه در قزوین مراتب بالای تقوی بود که هر سال بیشتر می شد و زهد ایشان به معنای واقعی برای همگان قابل مشاهده بود.

وی افزود:حدود ۴۴ سال با این شخصیت حشر و نشر داشتم و دراین مدت کوچکترین نشانه ای از تجمل گرایی و تشریفات و اسراف در زندگی ایشان ندیدم و از اسراف و ریخت و پاش هایی که امروز دیده می شود بشدت پرهیز می کرد.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان یادآورشد: حضرت آیت الله باریک بین شخصیتی انقلابی و مبارز بود که همواره انقلابی ماند و در قبل، حین و بعد از انقلاب از مشی اسلامی و اخلاق فاصله نگرفت و تا آخرین لحظه عمر تاثیرگذار خود از انقلاب دفاع کرد و ولایتمدار باقی ماند.

حجت الاسلام نظری بیان کرد: در زمان امام مرید ایشان بود و پس از رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی در رکاب رهبری قرار گرفت و هیچ تزلزلی در عشق و ارادتش به ولایت کم نشد.

باریک بین عالم به زمان و بصیر بود

وی اضافه کرد: این شخصیت برجسته عالمی فرزانه و بصیر و آگاه به زمان بود و از استوانه های کشور محسوب می شد و همواره یار و یاور رهبری بود و در دوران دفاع مقدس با حمایت و پشتیبانی مخلصانه توانست مردم را در اعزام به جبهه و حمایت از جنگ ترغیب کند.

نظری گفت: ایشان از بنیانگذاران سپاه صاحب الامر استان قزوین ودانشگاه مهمی چون آزاد اسلامی بودکه به همراه مرحوم ایت الله شالی در این کار فرهنگی پیشگام بودند و خدمت ماندگاری را در قزوین به ثبت رساندند.

وی اضافه کرد: در بخش سخت افزاری و نرم افزاری امور فرهنگی خدمات ارزشمندی انجام دادندو کتابخانه امام صادق(ع) حوزه علمیه قزوین و ساخت خوابگاه دانشجویی دانشگاه بین المللی از خدمات دیگر ایشان است.

نظری گفت: به عنوان یک مبلغ دینی کارهای تاثیرگذاری در این عرصه انجام دادند و در امور قرآنی نیز پیشتاز بود ودر رشد برنامه های قرآنی و کلاس های تفسیر و مفاهیم و جلسات دینی سرآمد بودند.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین یادآورشد: اخلاص، تواضع، ساده زیستی از دیگر ویژگی های آیت الله باریک بین بود که هرگز علاقه نداشت کارهای خود را آشکار و یا رسانه ای کند و همواره با نیت صادقانه سعی درتاثیرگذاری امور دینی در میان جوانان و جلب رضایت الهی داشت.

وی بیان کرد: در زمان ایشان آیین های نماز جمعه در ۱۸ شهر استان برپا شد و این کار ارزشمند یادگار دیگری از فعالیت های دینی آیت الله باریک بین است.