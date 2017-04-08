دودستگی فلسطینی ها آسیب زا است

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- محمد فاطمی زاده: جامعه و سرزمین فلسطین و به دنبال آن منطقه خاورمیانه شرایط سختی را تجربه می کنند و این مسأله، مسولیتی سنگین بر دوش تک تک انسانها و جوامع انسانی به ویژه مسوؤلان دولتی، اصحاب رسانه و دانشمندان گذاشته است. از سوی دیگر دولتهای متمول عربی، آرمان فلسطین را فراموش کرده و به جای آنکه امکانات و توانمندی‌های خود را در راه آزادی قدس شریف بکار بندند، میلیاردها دلار از درآمدهای جهان اسلام را برای کشتن مسلمانان در کشورهای سوریه، عراق، یمن و بحرین هزینه می‌کنند. حاکمیت این شرایط جدید موجب شده است تا اولویت آزادسازی فلسطین در جهان اسلام و خصوصا کشورهای عربی به حاشیه برود و این خود به فرصتی برای رژیم صهیونیستی تبدیل شده است تا با تشدید حملات تجاوزگرانه علیه قدس شریف در پی یکسره سازی مسأله مسجد الاقصی باشد.

در همین راستا و برای بررسی مسائل مربوط به مسأله فلسطین با «عدنان منصور» وزیر خارجه سابق لبنان گفتگو کردیم که شرح آن از نظرتان می‌گذرد.

«عدنان منصور» درباره به حاشیه رانده شدن مسأله فلسطین از میان مسائل جهان اسلام و فعالیت های صورت گرفته برای بازگرداندن آن به مرکزیت جهان اسلام تصریح کرد: درباره فعالیت های صورت گرفته برای اولویت بخشی به مسأله فلسطین می توان به برگزاری کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین در تهران در حدود دو ماه قبل اشاره کرد که در شرایطی حساس و سرنوشت ساز برای امت اسلامی و امت عربی برگزار شد. آنچه که امروز فلسطین و کشورهای منطقه مانند سوریه، عراق، مصر و لیبی با آن درگیرند، ما را به هوشیاری و اقدام برای متوقف کردن تجاوزات مداوم به این کشورها فرا می خواند. ما با دو نوع تجاوز مواجهیم؛ تجاوز تروریسم اسرائیلی و همچنین تروریسم افراطی تکفیری که در سوریه فعالیت می کند و علاوه بر تخریب زیرساخت ها، اقتصاد را هم ویران می کند.

وی در ادامه افزود: برگزاری کنفرانس هایی مثل کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین در تهران نیز این هوشیاری و هشدار را به جهان اسلام و جهان عرب داد که برای مقابله با دشمن صهیونیستی متحد باشند. زیرا این دشمن به اقدامات خود برای اشغال سرزمین و اخراج فلسطینی ها از سرزمینشان ادامه می دهد و آن را متوقف نمی کند. دودستگی میان خود فلسطینی ها به فلسطین آسیب می زند و به اسرائیل فرصت می دهد که هر کاری خواست در فلسطین انجام دهد. برای مبارزه با تروریسم نیز کشورهای منطقه باید متحد باشند و همچنین کشورهای عربی نیز باید با یکدیگر اتحاد داشته باشند و اینگونه نباشد که یک کشور از یک سو ایران را تهدیدی برای صلح بداند و از سوی دیگر با اسرائیل همکاری کند و از قدرت های استکباری حمایت کند.

وزیر خارجه سابق لبنان در خصوص علت عادی سازی روابط برخی رژیم های عربی با رژیم صهیونیستی نیز گفت: متاسفانه برخی کشورها به صورت دائم با کشورهای سلطه گر همکاری می کنند و برخی کشورها نیز در آغوش این سلطه گران رشد کرده اند و با اسرائیل نیز همکاری می کنند. بنابراین خطر بزرگی که فلسطینی ها را تهدید می کند، مقابله برخی کشورهای عربی با فلسطین و عدم کمک برخی دیگر از کشورهای عربی به فلسطینی ها برای احقاق حقوقشان است. ما می دانیم که در جهان عرب امکانات مالی، انسانی و نظامی بسیاری وجود دارد که باید در خدمت مسأله فلسطین به کار گرفته شود. باید اسرائیل را تحریم کرد ولی متاسفانه تحریم اسرائیل از سوی کشورهای عربی در حال حاضر وجود ندارد بلکه برعکس برخی کشورها از لحاظ تجاری و در زمینه گردشگری و سیاسی با اسرائیل همکاری می کنند و این امر قابل قبول نیست. فقط ایران است که از آغاز انقلاب بر اساس اصول ایمانی و انقلابی خود از فلسطین و مقاومت در کشورهای مختلف دفاع کرد و به این حمایت کردن ادامه می دهد.

وی در ادامه در رابطه با نقش حزب الله لبنان و سید حسن نصرالله در مبارزه با صهیونیست ها نیز بیان کرد: سید حسن نصرالله در جریان سخنرانی های خود خطاب به اسرائیل این نکته را تاکید می کند که زمان تجاوز و حمله به پایان رسیده است. زیرا در برابر قدرت آنها، قدرت مقاومت وجود دارد. اگر اسرائیل در گذشته اقدام به بمباران زیرساخت ها، تاسیسات و ساختمان ها می کرد ولی الان این امکان را ندارد. زیرا مقاومت در برهه کنونی با مقاومت در ۲۰ سال قبل تفاوت دارد و از لحاظ قدرت و ایمان قوی تر است. بنابراین هر نوع تجاوز به لبنان، با پاسخ مقاومت در طول یک یا دو ساعت مواجه خواهد شد. بنابراین وقتی که سید حسن نصرالله خطاب به اسرائیل اعلام می دارد که نیروگاه هسته ای دیمونا را هدف قرار می دهیم یعنی اگر شما در یک روز تاسیسات لبنان را بمباران کنید، مقاومت تاسیسات حیاتی تر اسرائیل را هدف قرار خواهد داد. زیرا ده ها تاسیسات حیاتی در اسرائیل وجود دارد که مقاومت قادر به بمباران آن است.