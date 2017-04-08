آشوراده به مرکز گردشگری تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی، عصر شنبه، در جمع خبرنگاران استان گلستان اظهار کرد: در هدف گذاری که در طرح های اقتصاد مقاومتی بود، گلستان جزو استان های بسیار خوب کشور شناخته شد و در قالب شاخصه های پیشرفت های قابل توجهی داشت.

وی موضوع گردشگری درآشوراده را از مسائل مهم این استان اعلام کرد و افزود: تا حدود زیادی مسائل این طرح حل و فصل شده و امید است با همکاری محیط زیست این منطقه به یک مرکز گردشگری مناسب تبدیل شود.

ربیعی اظهار کرد: در حوزه آب و زهکشی کارهایی قرار بود انجام شود که تا کنون از پیشرفت خوبی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه امسال طرح های اشتغال زای رسته ای را در استان آغاز خواهیم کرد که اولین آن «آی سی تی» است، تصریح کرد: در حوزه آی سی تی بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری وارد استان می شود که پیش بینی می کنیم بیش از ۶ هزار شغل برای یک سال و نیم از این حوزه طراحی کنیم.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: تمام تلاش ما این است که نرخ بیکاری در استان در سال ۹۶ را کاهش دهیم.

وی با بیان اینکه بانک ها جهت گیری تولید پیدا کردند، افزود: امروز جهت گیری بانک ها نسبت به ۱۰ سال گذشته بیشتر در خدمت تولید است.