تعلیق عملیات هوایی جنگنده های بلژیکی در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی آی جی دی، رسانه های بلژیکی از تعلیق عملیات هوایی جنگنده های خود در سوریه خبر دادند.

بر اساس این گزارش بلژیک دستکم ۱۶ فروند جنگنده اف – ۱۶ در پایگاه هوایی اردن دارد که پیشتر در عملیات نیروهای موسوم به ائتلاف ضد داعش تحت رهبری آمریکا فعالیت می کردند. اما اکنون رسانه های این کشور می گویند این جنگنده ها دیگر در عملیات هوایی سوریه شرکت نخواهند کرد.

گزارش های رسیده حاکی از آن است که جنگنده های بلژیکی تنها در آسمان عراق به فعالیتهای عملیاتی خود ادامه خواهند داد.

این درحالیست که دولت بلژیک از اعلام رسمی چنین خبری خودداری کرده است.

گفته می شود لغو توافق هماهنگی نظامی میان روسیه و آمریکا در خصوص عملیات نظامی در سوریه منجر به اعلام چنین تصمیمی از سوی بلژیک شده است.

حمله آمریکا به یک پایگاه هوایی در سوریه و لغو این توافق، موجب شده تا جنگنده‌های ائتلاف در معرض خطر قرار گیرند و احتمال هدف قرار گرفتن آن‌ها توسط سامانه‌های دفاعی مستقر در سوریه، افزایش یابد.