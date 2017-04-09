اقتصاد مقاومتی تکیه بر توان داخلی، سرمایه داخلی و فناور ی ها است

فریدون احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تنها راه نجات اقتصاد کشور اقتصاد مقاومتی است، افزود: باید برای تحقق این امر مهم عزم ملی در همه دستگاهها و قوا و کسانی که در اداره کشور مسئول هستند مد نظر قرار گیرد.

وی اظهار کرد:اقتصاد مقاومتی تکیه بر توان داخلی، سرمایه داخلیف فناور ی ها و جذب سرمایه گذار خارجی است و باید بر تحقق این امر مهم ازتمام ظرفیتها استفاده شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت:دشمن در تمام برهه های زمانی دست از دشمنی با کشور ایران برنداشته است و باید اقتصاد را بسیازیم و ساده لوحانه به مسئله نگاه نکنیم و بر تقویت اقتصاد در کشور و استان نسبت به جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی توجه جدی داشته باشیم.

احمدی تاکید کرد:اقتصاد مقاومتی یک مولفه مهم برای نجات و پیشرفت اقتصاد کشور در تمامی ابعاد است.

وی افزود: تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیازمند عزم جدی و همگانی است و همه باید برای تحقق اهداف و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پای کار آمده و همه دستگاه ها در کنار هم برای تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش کنند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی یاد آورشد: اقتصاد مقاومتی و تلاش برای تحقق اهداف آن نباید محدود به یک مقطع خاص زمانی باشد.

احمدی تصریح کرد: محقق شدن اهداف اقتصاد مقاومتی در استان زنجان باید در زمینه اشتغال موثر باشد.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی با توجه به توسعه تولید کالای داخلی محقق می شود، گفت: زمانی اقتصاد مقاومتی محقق می شود که تولید کالای داخلی تقویت شود و از ورود کالای وارداتی جلوگیری شود.