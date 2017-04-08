به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر پرویزی شنبه شب در شورای اداری خراسان جنوبی بیان کرد: به طرح هایی که بالای ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، تسهیلات پرداخت می‌شود.

وی اظهار کرد: همچنین طی سال جاری تسهیلات پرداختی بانک‌ها به طرح رونق به دوسال افزایش یافته که این فرصت مغتنمی برای استان است.

پرویزی با اشاره به شعار سال جاری «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» بیان کرد: باید همه مسئولان و دستگاه‌ها برای تحقق شعار سال جاری تلاش کنند.

وی با بیان اینکه در سال پیش رو دو بحث اصلی شامل انتخابات و اقدامات عمرانی و اقتصادی پیش رو داریم، گفت: توزیع اعتبارات بر روی پروژه های نیمه تمام متمرکز شده و پروژه جدید را در استان نخواهیم داشت.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به افتتاح بیمارستان فردوس بیان کرد: این طرح یکی از اقدامات شایسته ای در استان بود که با ۱۰۰ میلیارد تومان تجهیزات وکمک مالی به بهره برداری رسید.

پرویزی با بیان اینکه برای سال جاری اعتبارات استان‌ها افزایش یافته است، گفت: همچنین ردیف اعتباری ویژه ای برای مناطق محروم نیز در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: اعتبار تصویب شده برای خراسان جنوبی با بی توجهی و سیاسی کاری توزیع نمی‌شود، بلکه پروژه های ضروری واولویت دار ملاک خواهد بود.

پرویزی با اشاره به سفری اخیر رئیس جمهور به خراسان جنوبی بیان کرد: طی این سفر قول هایی از جانب رئیس جمهور داده شده که مدیران باید برای عملی شدن آن پیگیری ومطالبه کنند.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به انتخابات پیش رو بیان کرد: فرمانداران باید شرایط حضور هرچه بیشتر مردم در انتخابات را فراهم کنند.

پرویزی با بیان اینکه همه برای برگزاری انتخاباتی سالم و قانون مند مسئول هستیم، افزود: هیچ مدیری حق تبلیغ در فضای اداری را ندارد.