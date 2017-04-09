اقتصادآینده کشور دانش بنیان است/لزوم آگاهی مردم از خطرافراطی گری

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی شامگاه شنبه در دیدار با مسئولان و کارکنان دانشگاه های استان افزود:دانشگاه ها به عنوان قلب و مغز جامعه هستند و امید است نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

خادمی گفت: دانشجویان، هیئت های علمی و مسئولان در دانشگاه ها با تلاش، ایثارگری و از خودگذشتگی کارهای بسیار خوبی انجام داده اند.

خادمی افزود: استان ما استان جوانی است و وجود تعداد بالای مراکز آموزشی و دانشجو جای شکر دارد.

خادمی گفت: دانشگاه ها عامل اصلی توسعه هستند و تحقق جایگاه مناسب برای استان در دست دانشگاه ها است.

استاندار با بیان اینکه در سطح استان کارهای خوبی انجام شده است تاکید کرد: در برخی حوزه ها به دلیل جوان بودن استان نسبت به دیگران فاصله داریم.

استاندار آینده اقتصاد کشور را در حوزه دانش بنیان دانست و اضافه کرد: در برخی حوزه ها نباید اجازه داده شود که فاصله ای در رشد و توسعه ایجاد شود که شرکت های دانش بنیان که حوزه جدیدی است از جمله این حوزه ها است.

استاندار با بیان اینکه گزارش و اطلاع رسانی در حوزه خدمات دولت کم است اظهار داشت: نقش دانشگاهیان در این حوزه برجسته است.

استاندار اظهار کرد: ۱۰ میلیون بیسواد در کشور وجود دارد و این یک خطر محسوب می شود.

خادمی ارائه نکات مختلف با زبان مردم و برای مردم را لازم دانست و افزود: باید مردم را از خطر افراط گرایی و دیگر خطرات آگاه کرد تا بتوانند با انتخاب خوب فریب شعار های غلط را نخورند و این مهم بر عهده دانشگاهیان است.

خادمی گفت: انتخابات اوج مشارکت سیاسی است و باید تلاش شود که مردم علاوه بر انتخاب خوب مشارکت مناسبی داشته باشند.