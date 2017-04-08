به گزارش خبرنگار مهر، سیصد و شصت و سومین جلسه رسمی و علنی شورای شهر گرگان شامگاه شنبه با دستور جلسه بررسی «لوایح و نامه‌های رسیده از کمیسیون‌ها و هیئت‌رئیسه شورا» و همچنین بررسی «بودجه پیشنهادی سال ۹۶ شهرداری گرگان و سازمان‌های تابعه» در صحن علنی پارلمان محلی آغاز شد.

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان جلسه را بارأی گیری برگزاری دو جلسه فوق‌العاده برای بررسی بودجه سال جاری شهرداری گرگان شروع کرد که مورد تصویب اکثریت اعضا قرار گرفت.

در ادامه، عیسی سنگدوینی رئیس هیئت والیبال شهرستان گرگان تقاضایی مبنی بر حمایت شهرداری گرگان به‌عنوان اسپانسر از تیم والیبال این شهرستان برای حضور در لیگ دست یک والیبال را مطرح کرد و گفت: تیم والیبال شهرستان گرگان توانایی حضور در لیگ دست یک والیبال و افتخارآفرینی را دارد.

صفرعلی پایین محلی، سخنگوی شورای شهر گرگان در این رابطه گفت: متأسفانه شهرداری گرگان تنها از بسکتبال حمایت می‌کند که نتیجه‌اش رتبه هشتمی از بین ۹ تیم می‌شود.

مشکل بسکتبال گرگان مدیریت است

وی بابیان اینکه مشکل بسکتبال شهرداری گرگان مشکل بودجه‌ای نیست، بلکه مشکل مدیریتی است، افزود: پیشنهاد می‌کنم این هزینه میلیاردی بسکتبال صرف تیم‌هایی شود که بازیکن ملی‌پوش در آن‌ها حضور دارند تا بازخورد بهتری را شاهد باشیم.

زهرا نورا، دیگر عضو شورای شهر گرگان در این رابطه گفت: بیش از ۴۰ هیئت ورزشی در گرگان فعالیت می‌کنند که با کمبود اعتبار مواجه هستند.

وی تصریح کرد: متأسفانه اعتباری که برای این هیئت‌های ورزشی در نظر گرفته می‌شود حدود ۶۰ میلیون تومان است که رقم بسیار پائینی است و دست‌کم باید ۵۰۰ میلیون تومان باشد.

نورا تصریح کرد: متأسفانه جامعه پر از آسیب و خطراتی است که جوانان ما را تهدید می‌کنند پس بهتراست با هزینه برای هیئت‌های ورزشی کاری کنیم جوانان به ورزش گرایش پیدا کنند و از هنجارهای اجتماعی دور شوند.

در ادامه اعضای شورای اسلامی شهر گرگان به تمجید از عملکرد شهرداری و سازمان فضای سبز در زیباسازی شهر گرگان در ایام تعطیلات نوروزی پرداختند.

شهردار گرگان که با تأخیری ۵۵ دقیقه‌ای وارد صحن علنی شورای شهر گرگان شد در پاسخ تمجید اعضای شورای شهر گفت: این زیباسازی و رضایت حاکی از تلاش و همراهی اعضای شورای شهر با شهرداری گرگان بود و از سه ماه قبل از ایام نوروز جلسات متعددی در این زمینه برگزار شد.

آماده باش نوروزی نیروهای شهرداری

حسین صادقلو افزود: در ایام تعطیلات نوروزی تمام عوامل شهرداری به حالت آماده‌باش بودند تا شهر پاکیزه‌ای داشته باشیم.

در ادامه تعدادی از اعضای شورای شهر خواستار جمع‌بندی و تصویب بودجه شهرداری گرگان در همین جلسه بودند؛ اما رئیس شورای اسلامی شهر گرگان در پاسخ به این درخواست گفت: چنانچه بودجه عمرانی به شکل کلی تصویب شود نمی‌توانیم سرانه‌ای برای ریز برنامه‌ها تعیین کنیم.

سید محمد قدس مفیدی تصریح کرد: سرانه فضای سبز در بافت تاریخی گرگان پایین است و با توجه به حضور آرامگاه استاد لطفی در بافت تاریخی گرگان فرصت مناسبی برای ایجاد فضای سبز در آن منطقه است.

وی بابیان اینکه سال گذشته مقرر شد شهرداری گرگان خانه‌ای تاریخی را خریداری کند اما این اتفاق رخ نداد، گفت: قطعاً ساخت یک زیرگذر آسان‌تر از خرید یک‌خانه تاریخی نیست و بااینکه ما بودجه‌ای برای خرید خانه تاریخی اختصاص دادیم این امر محقق نشد.

شهردار گرگان در پاسخ به رئیس شورا گفت: در بحث خرید خانه تاریخی نمی‌شود هر خانه‌ای را خرید، اما شهرداری خانه‌ای تاریخی در مکان پشت شورای شهر را انتخاب و جلسات مختلفی برای خرید آن برگزار کرد.

صادقلو تصریح کرد: متأسفانه فاصله ایجادشده بین جلسات موجب افزایش قیمت خانه تاریخی و درنتیجه به نتیجه نرسیدن این خرید شد.

در ادامه شهردار گرگان از خرید پنج دستگاه اتوبوس از بودجه شهرداری خبر داد و گفت: قیمت هرکدام یک از این اتوبوس‌ها ۵۰۰ میلیون تومان است و مذاکراتی انجام‌شده تا ۱۵ دستگاه دیگر اتوبوس از محل دریافت تسهیلات بانک شهر خریداری شود.

حمل و نقل عمومی گرگان فرسوده است

مهران فدوی، نایب‌رئیس شورا هم با گلایه‌مندی به شهردار گرگان گفت: طی این چهار سال گذشته نه‌تنها اتوبوسی خریداری‌نشده بلکه یک چرخ اتوبوس هم خریداری‌نشده و این ناوگان حمل‌ونقل فرسوده موجب ایجاد ترافیک می‌شود.

وی بابیان اینکه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل در گرگان به‌اندازه نصف هزینه یک زیرگذر هزینه می‌برد، گفت: با قدیمی بودن ناوگان حمل‌ونقل مردم تمایلی به استفاده از این ناوگان ندارند و ترجیح می‌دهند با خودروهای شخصی در خیابان‌ها تردد کنند که موجب تشدید ترافیک می‌شود.

درنهایت بودجه ۹۰ میلیاردریالی سازمان اتوبوس‌رانی شهر گرگان با اکثریت آرا به تصویب رسید.

باوجود تمدید ۱۵ دقیقه‌ای زمان سیصد و شصت و سومین جلسه شورای شهر اسلامی شهر گرگان، اعضای شورا نتوانستند به جمع‌بندی لازم برای تصویب بودجه شهرداری گرگان در سال ۹۶ برسند و تصویب آن به جلسات فوق‌العاده واگذار شد.