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۱۹ فروردین ۱۳۹۶، ۲۲:۴۶

سانحه رانندگی در ایلام یک کشته برجای گذاشت

سانحه رانندگی در ایلام یک کشته برجای گذاشت

ایلام-سرپرست پلیس راه ایلام گفت: سانحه رانندگی در محور لومار از توابع استان ایلام یک کشته برجای گذاشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا همتی زاده در این ارتباط گفت: تخطی از سرعت مجاز وانت پیکان، راننده را به کام مرگ کشانده است.

وی افزود : این حادثه ساعت ۱۵ امروز در محور لومار از توابع استان ایلام اتفاق افتاد.ه است.

کد مطلب 3948018

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