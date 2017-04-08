سانحه رانندگی در ایلام یک کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا همتی زاده در این ارتباط گفت: تخطی از سرعت مجاز وانت پیکان، راننده را به کام مرگ کشانده است.

وی افزود : این حادثه ساعت ۱۵ امروز در محور لومار از توابع استان ایلام اتفاق افتاد.ه است.