تکمیل هزار و ۳۳۰ پروژه نیمه تمام در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان بعدازظهر امروز در مراسم افتتاح بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی علامه بهلول گنابادی که با حضور وزیر بهداشت در این شهر برگزار شد اظهار کرد: یکی از مهم ترین اولویت های استانداری خراسان رضوی ،اتمام پروژه های نیمه تمام استان است که در این راستا یک هزار و۳۳۰ پروژه تکمیل شده است.

وی افزود: البته ۴۷۰ پروژه دیگر نیز در حال اجرا است که امیدواریم هر چه زودتر تکمیل به بهره برداری برسند.

استاندارخراسان رضوی با اشاره به اقدام صورت گرفته در حوزه بهداشت و درمان استان در دولت یازدهم بیان کرد: تعداد تخت های بیمارستانی این استان در ابتدای دولت یازدهم چهار هزار و ۸۸۰ تخت بود وحالا این تعداد به ۶ هزار و ۴۵۳ تخت رسیده است.

رشیدیان خاطرنشان کرد: ساخت بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی گناباد از جمله خدمات دولت به مردم این خطه است که موجب پیشرفت و توسعه این شهر خواهد شد.