ساماندهی دکه های مطبوعاتی ورامین ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر هادی زاده صبح امروز در جلسه شورای برنامه ریزی شهرداری ورامین گفت: طبق دفترچه عوارضات وهزینه خدماتی شهرداری ورامین در سال ۹۶ ، مصوبه شورای اسلامی این شهر و استانداری تهران،در صورتی که دکه ها صرفا فعالیت مطبوعاتی فعالیت داشته باشند، موظف به پرداخت ۴۰ درصد عوارض معین شده هستند.

وی ادامه داد: اگر این دکه ها سایر کاربری ها را داشته باشند موظف به پرداخت ۱۰۰ درصد تعرفه عوارض کارشناسی مشخص شده در دفترچه هستند و این مبلغ می بایست از آن ها اخذ شود.

معاون مالی اداری شهرداری ورامین با بیان اینکه در صورتیکه صاحبان دکه از خانواده شهدا، جانبازان، ایثارگران، کمیته امداد و یا بهزیستی باشند، به شرط آنکه فعالیت مطبوعاتی داشته باشند باید ۲۰ درصد عوارض مشخص شده را پرداخت کنند و اگر در سایر کاربری ها فعالیت کنند موظف به پرداخت ۵۰ درصد تعرفه کارشناسی خواهند بود.

هادی زاده افزود: شهرداری ورامین با دکه هایی که با تغییر کاربری نسبت به طرح مصوب فعالیت هایی غیر از فعالیت تعیین شده دارند و یا دکه را به غیر اجاره داده و یا نسبت به انتقال آن به شخص دیگری اقدام کرده اند برخورد قانونی خواهد کرد.

وی گفت: موارد بسیاری دیده شده که در دکه های فروش مطبوعات، عرضه جراید در عمل به حاشیه رفته و این دکه داران به فروش سیگار و آدامس و آب معدنی و اقلامی از این دست مشغول هستند.