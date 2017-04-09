ایجاد امید و نشاط در جامعه ضروری است/ کاهش نرخ بیکاری در استان

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی شامگاه شنبه در دیدار با مدیران و مسئولان دستگاه های فرهنگی استان افزود: رسیدن به عدد دو رقمی در نرخ رشد اقتصادی در این دولت استثنا است و اقدامی ماندگار است.

خادمی با بیان اینکه هدف گذاری هشت درصدی برای نرخ رشد اقتصادی کشور در دوره های گذشته انجام می شد که تحقق نمی یافت، تاکید کرد: در سال گذشته نرخ رشد اقتصادی در کشور به ۱۲ درصد رسیده است.

استاندار اظهار کرد: نرخ تورم در کشور تک رقمی شده است که این موضوع افتخار آمیز است و بیانگر مدیریت خوب در حوزه اقتصادی است.

وی افزود: این تحولات مثبت به دلیل عمق مشکلات در کشور تا رسیدن به زندگی مردم زمان می برد که امید است در سال جاری این مهم نیز محقق شود.

خادمی به کاهش نرخ بیکاری استان از ۱۷.۷ درصد به ۱۳.۳ درصد اشاره کرد و گفت: نرخ بیکاری در استان بالا است و باید تلاش بیشتری برای کاهش بیش از پیش بیکاری شود.

استاندار بر لزوم ارائه گزارشات خدمات انجام شده تاکید کرد و بیان داشت: وظیفه و رسالت ماست که حقایق را به مردم اطلاع دهیم.

خادمی تصریح کرد: نا امیدی جامعه به ضرر تمام نظام است و نشاط و امید به آینده لازمه تداوم هر ملتی است.

خادمی گفت: با تزریق امید به جامعه فضای کشور به سمت اعتدال، آرامش و نشاط حرکت خواهد کرد.

استانداربه خودکفایی در تولید گندم و افزایش تولید روزانه نفت اشاره کرد و اظهار داشت: کشور ما که روزی با واردات ۸ میلیون تن گندم روبه رو بود در دولت یازدهم به صادر کننده گندم تبدیل شده است.

خادمی افزود: تولید ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز از دیگر اقدامات انجام شده در دولت یازدهم است.