مصر اقدام فوری برای حل بحران سوریه را خواستار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر در نشستی با دولتمردان این کشور بر ضرورت اقدام فوری جامعه بین الملل و طرف های ذیربط برای دستیابی به راهکار جامع حل بحران سوریه تاکید کرد.

رئیس جمهور مصر همچنین گفت که راهکار بحران سوریه باید بر قوانین بین المللی و حمایت از دستیابی به راهکار سیاسی که پاسخگوی مطالبات مردم سوریه و موجب حفظ موسسات دولتی این کشور و جلوگیری از فروپاشی آنها است متکی باشد.

در همین حال «علاء یوسف» سخنگوی رسمی ریاست جمهوری مصر اعلام کرد که در این نشست آخرین تحولات و موضوعات منطقه ای بویژه بحران سوریه مورد بررسی قرار گرفته است.