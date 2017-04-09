انتخابات هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان کردستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات هیات بدنسازی و پرورش اندام استان کردستان در روز شنبه ۲۶ فروردین ماه با شرکت اعضای مجمع به در محل اداره کل ورزش و جوانان استان برپا می شود.

بر این اساس، انتخابات هیات بدنسازی و پرورش اندام استان کردستان به صورت تک کاندیدا منظور تعیین رئیس هیات برگزار خواهد شد.

علی پژگول کاندیدای حاضر در انتخابات هیأت بدنسازی و پرورش اندام کردستان می باشد که برنامه های ۴ ساله خود را مجددا ارائه خواهد داد.

هیات بدنسازی و پرورش اندام استان کردستان پیش از این توسط علی پژگول اداره می شد که با پایان یافتن دوره چهار ساله، این انتخابات برگزار خواهد شد.

مجمع انتخابات کردستان به ریاست ناصر پور علی فرد و نایب رئیسی حامد جولائی مدیرکل ورزش و جوانان استان و اعضای مجمع برگزار می شود.