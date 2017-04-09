دلسوزان نظام باید شاخص های افراد اصلح درانتخابات را تبیین کنند

به گزارش خبرنگارمهر، حجت‌الاسلام مختار کرمی شنبه شب درجلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت‌های دینی و مذهبی کردستان با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر گفت: در آستانه ایام انتخابات تعدادی با سوء استفاده از کلمات زیبا و نام شهدا قصد سوء استفاده از مردم را دارند و ما باید مردم را آگاه کنیم که از احزاب و این چنین اشخاصی حمایت نکنند.

وی یکی از رسالت های اصلی مسئولان را دفاع از انقلاب خواند و عنوان کرد:ما به عنوان کسانی که زاییده انقلاب هستیم باید با تمام وجود از انقلاب دفاع کنیم چرا که حفظ اصول انقلاب شاخص و نقشه راه ما است نه حزب و گروه.

وی با بیان اینکه اصول ما همان دستاوردهای انقلاب، امام راحل، رهبری، ولایت و راه شهیدان است، بیان کرد: شاخص و معیار در این مسیر سخنان مقام معظم رهبری است که باید تمامی مسوولان و مدیران در راستای تحقق فرمایشات معظم‌له تلاش کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به اینکه کمک به مشارکت همگانی مردم در انتخابات نیاز است، افزود: مردم پشتوانه اصلی نظام هستند و وظیفه ماست که اهمیت انتخابات را برای مردم تشریح و تبیین کنیم.

حجت‌الاسلام کرمی از دیگر وظایف مدیران به عنوان نیروهای انقلابی و دلسوزان نظام را تبیین شاخص های افراد صالح و اصلح برای مردم ذکر کرد و اظهارداشت: برای اینکه مردم بتوانند درست و آگاهانه در انتخابات حضور یابند و انتخاب کنند باید آگاهی لازم در خصوص شاخص های افراد اصلح داشته باشند.

وی به شاخص‌های ریاست جمهوری از دیدگاه مقام معظم رهبری اشاره و عنوان کرد: رهبر فرمودند شاخص‌های ریاست جمهوری انقلابی بودن، مقاومت در مقابل استکبار، درک کردن مردم و دور بودن از فساد و تجمل‌گرایی و پایبندی به اسلام است که باید این شاخص‌ها نیز برای مردم تبیین و تشریح شود.

وی با اشاره به شعار سال با عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال اضافه کرد: همه ما باید برای تحقق شعار سال گام برداریم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان ضمن تشکر از ستاد شئون استان با اشاره به در پیش بودن ایام‌البیض و ایام اعتکاف گفت: از ظرفیت دستگاه‌های فرهنگی در راستای برگزاری مراسم اعتکاف در استان باید استفاده شود.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی کردستان نیز با اشاره به ثبت نام معتکفین استان از ابتدای روزهای کاری در سال جدید تاکنون بیان کرد: تلاش براین است تا امسال شاهد برگزاری مراسمی در شان معتکفین استان باشیم.

حجت‌الاسلام علی رستمی اضافه کرد: لازم است ادارات در این راستا تبلیغات اسلامی را یاری کنند که بتوانند در سطح مساجد مراسم اعتکاف را برگزار نمایند..